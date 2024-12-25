 

Первые спутники «Марафон-IoT» отправятся на орбиту уже в 2025 году

25.12.2024, 19:30, Разное
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Первые спутниковые аппараты семейства «Марафон-IoT», которые, по словам руководителя «Роскосмоса» Юрия Борисова, уже полностью готовы, будут отправлены в космос в первом полугодии 2025 года.

Еще в 2023 году «Роскосмос» заключил с АО «Решетнев» государственный контракт на выпуск 132 таких аппаратов, из которых будет формироваться низкоорбитальная спутниковая группировка под названием «Марафон». Она предназначена для нужд авиации, а также сервисов, относящихся к интернету вещей. Всего до 2030 года для нее должны создать 271 спутник.

Напомним, в феврале текущего года «Роскосмос» рассказал о том, что первый образец «Марафона-IoT» в связи с необходимостью доработки ПО будет отправлен в космос позднее, чем планировалось. Его должны были запустить с Восточного еще в феврале, но вместо него было решено отправить «Метеор-М» 2-4 — спутник гидрометеорологического назначения.

Позднее, уже в апреле, официальными представителями отечественной системы «Гонец», выступающей оператором программы «Сфера», было заявлено, что первую пару «Марафонов-IoT» доставят на требуемую орбиту не позднее конца текущего года, чего, судя по всему, ждать уже не стоит.


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