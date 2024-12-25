 

«Это большевицкая рецептура»: оказалось, что настоящий салат «Оливье» нужно готовить с рыбой, грибами и репой

25.12.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Предприниматель Герман Стерлигов объявил о начале производства «подлинного и природного» салата «Оливье». Оказалось, что любимое новогоднее блюдо россияне последние сто лет готовили неправильно – в салате не должно быть колбасы и мяса, а его основой в древние времена были рыба, грибы и репа.

«Это большевицкая рецептура. Христопродавцы испоганили рецепт наших предков и предложили народу вместо вкусного и здорового блюда вот это хрючево. У меня современный «Оливье» даже свиньи не едят», – сказал Стерлигов.

Предприниматель обнаружил подлинный рецепт главного новогоднего салата в Лицевом летописном своде XVI века, в котором создателем блюда названа младшая дочь Ярослава Мудрого Анна.

«И прибыл в стольный град Господин Великий Новгород гонец из земель Французских с посланием от Анны Ярославны. В нём княгиня рассказала о своём бытии на чужбине и наказала отцу с семейством готовить кушанье «Оливье», которое она самолично придумала», – приводит слова летописца Стерлигов.

В ближайшее время «подлинный» салат появится в магазинах Германа Стерлигова. Стоимость 100 грамм составит 1000 рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Москвичей палками гонят на фронт

25.12 / Мнение: Рождественская Шоколадница!

25.12 / Мнение «аналитика»: О катастрофе самолёта… Всё-таки диверсия?

25.12 / Мнение: Польза штрафов, новые методы мошенников и результаты замедления Ютуба

25.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Бесконечное лето” и порнографическая сеть ВК

25.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Судно “Урса Майор” было подорвано

25.12 / Мнение: Уничтожить Остров!

25.12 / «Профсоюз женщин» призвал разрешить судам не только расторгать, но и заключать браки по иску одной стороны

25.12 / Первые спутники «Марафон-IoT» отправятся на орбиту уже в 2025 году

25.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Дрон Unitree B2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика