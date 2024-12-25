«Это большевицкая рецептура»: оказалось, что настоящий салат «Оливье» нужно готовить с рыбой, грибами и репой

Предприниматель Герман Стерлигов объявил о начале производства «подлинного и природного» салата «Оливье». Оказалось, что любимое новогоднее блюдо россияне последние сто лет готовили неправильно – в салате не должно быть колбасы и мяса, а его основой в древние времена были рыба, грибы и репа.

«Это большевицкая рецептура. Христопродавцы испоганили рецепт наших предков и предложили народу вместо вкусного и здорового блюда вот это хрючево. У меня современный «Оливье» даже свиньи не едят», – сказал Стерлигов.

Предприниматель обнаружил подлинный рецепт главного новогоднего салата в Лицевом летописном своде XVI века, в котором создателем блюда названа младшая дочь Ярослава Мудрого Анна.

«И прибыл в стольный град Господин Великий Новгород гонец из земель Французских с посланием от Анны Ярославны. В нём княгиня рассказала о своём бытии на чужбине и наказала отцу с семейством готовить кушанье «Оливье», которое она самолично придумала», – приводит слова летописца Стерлигов.

В ближайшее время «подлинный» салат появится в магазинах Германа Стерлигова. Стоимость 100 грамм составит 1000 рублей.

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