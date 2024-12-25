Японская мышка Sanwa добавит ноутбуку порты HDMI и USB-C

Японская компания Sanwa Supply представила две новые модели беспроводных компьютерных мышей, 400-MAWBT209BK и 400-MAWBT209BK2, которые специально созданы для работы с современными ноутбуками. Производители ноутбуков в погоне за минимизацией размеров уже практически лишили их необходимого набора портов и разъемов, что и должны исправить эти мыши. Внутри них, в специальной нише в корпусе, есть миниатюрная док-станция.

Станция имеет два выхода — HDMI и USB-C. Первый предназначен для подключения внешних мониторов 4K с частотой 60 Гц. Второй – для всего разнообразия периферийных устройств, с заявленной поддержкой скорости USB 3.2 Gen 1 до 5 Гбит/с. Также через этот разъем можно подавать питание, до 100 Вт, из которых сама мышь потребляет лишь 10 Вт, прочее передается на подключенные устройства.

Мыши работают от батарей, они оснащены оптическим датчиком 1600 точек на дюйм, подключаются по Bluetooth или беспроводной связи 2,4 ГГц. Размеры 61 x 121 x 38 мм, вес менее 30 граммов. Стоимость моделей составляет эквивалент $40, но пока что они продаются только внутри Японии.

Источник — PC Watch