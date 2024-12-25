 

Мнение «аналитика»: О страшных цифрах… А их-то за что?

25.12.2024, 15:55, Разное
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Говорите, #Украина «защищается», соблюдает конвенции и наносит удары только по законным военным целям, пусть даже и «в глубине России»? Говорите, она не стреляет по мирному населению?

А цифры говорят об обратном.

С начала 2024 года в результате ударов Вооружённых сил Украины почти 4,4 тысячи мирных жителей России получили ранения, почти 800 человек были убиты.

Об этом сообщил #ООН посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. «Пострадали не менее 5183 мирных жителей: 4398, включая 285 несовершеннолетних, получили ранения, 785 человек погибли», — уточнил он.

Предупреждая встречный вопрос. В Организации есть и другая #статистика. Согласно ей, в текущем году в ходе продолжающегося «украинского кризиса» погибли 2140 нонкомбатантов. ООН традиционно включает в эту цифру и тех, кого ВСУ убили в ходе обстрелов «военных целей» на неподконтрольных Киеву территориях. С недавнего времени входят в неё и жертвы среди мирного населения в Белгородской, Брянской, Курской и других областях РФ.

То есть, избранный американский президент Дональд Трамп таки прав, когда говорит, что этот конфликт пора заканчивать как можно скорее.

Но вот сумеет ли он его закончить?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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