Мнение: Как питаться на 250 рублей в месяц, или почему в России есть инфляция

Да, в заголовке не опечатка. Речь про русские рубли, не про белорусские. Инженер рассказывает, как прожил два месяца, потратив всего лишь 500 рублей. Это, правда, без учёта коммуналки — её считали отдельно. Цитирую из комментариев (ссылка):

Я вот тут давеча на спор прожил 2 месяца на чистые 500 рублей. Отключил интернет и телефон (ну а коммуналку заранее условились не считать). Бросил пить, курить, полностью отказался от кофе, перешёл на самый дешевый развесной чай без сахара (200 грамм за 30 рублей, как раз на два месяца хватило). Питался в основном гречкой, иногда разнообразил манкой, овсянкой или рожками. Естественно, что в целях максимальной экономии кашу варил строго на воде и ел без масла. Также резко уменьшил потребление хлеба — обычно я, как и большинство населения, ем его каждый день, а тут за два месяца купил только пару батонов и пару буханок. А почему? А потому, что социальный (недорогой) батон в этом году подорожал почти на 80%. Ещё в первом полугодии батон был по 13 рублей, с лета стал по 22. Социальная буханка, правда, в процентах подорожала меньше, но если брать в абсолютных ценах, то была 17-18, а стала те же 22…

Так вот, за первый месяц я проел около 200 рублей и на сэкономленный полтинник даже позволил купить себе бутылочку 0,8 растительного масла по акции. Далее начался второй месяц и тут вдруг гречка подорожала на 5 рублей, а макароны на 3 рубля. Короче, второй месяц я прожил с постоянным ощущением голода и некоторой вялостью от недоедания. Телосложение у меня стройное, запасов жира практически не имею, поэтому за эти два месяца не похудел, но за третий месяц такой диеты, думаю, несколько кило точно потерял бы, а дальше уже привет, дистрофия.

В итоге спор я выиграл, параллельно избавился от нескольких поднадоевших зависимостей, то есть, в принципе, эксперимент удался. А вот к чему я всё это пишу тут, под статьёй про курс, инфляцию и прочее импортозамещение: вот вы тут всё за шмотки, барахло, технику, но давайте не забывать о том, что у нас в стране полным полно людей, у которых в силу разных жизненных обстоятельств после оплаты коммуналки реально остаётся только на пожрать, и для них подорожание гречки на 5 рублей — это реально удар под дых по бюджету… И таких, живущих на грани вымирания, сограждан, только по официальным данным порядка 20 миллионов! И наша общая, главнейшая цель как народа всея великой России-матушки сделать так, чтобы цены хотя бы на еду, одежду, лекарства и предметы первой необходимости у нас в стране не росли ни при каких условиях, а на коммуналку и энергетику так вообще только уменьшались! Иначе говоря, курс курсом, бизнес бизнесом, а внутренняя инфляция в стране для её жителей должна быть как минимум нулевой ну или даже отрицательной. Уверен, что в богатейшей по сути стране мира все условия для этого имеются. Всем добра.

Три моих комментария к описанию этого смелого эксперимента.

Во-первых, бедный в России — это всё же не тот, кто живёт на 250 рублей в месяц, а тот, кто живёт на 10 тысяч рублей в месяц. Разница существенная.

Во-вторых, коммуналку наше славное государство дотирует. Если коммуналка отжирает больше 20% от дохода гражданина, а квартира укладывается в определённый метраж, можно обратиться за компенсацией. Грубо говоря, живущий в однушке пенсионер с пенсией в 15 тысяч рублей больше 3 тысяч рублей за коммуналку отдавать не будет — государство недостающее докинет. Но это, повторюсь, грубо: от региона к региону немного по-разному.

Поэтому когда мы читаем истории про пенсионеров, которые отдают полпенсии на коммуналку, там обычно одно из двух. Или иностранные комментаторы бездумно переносят реалии своей европейской страны на нашу почву, или пенсионер платит коммуналку сразу за нескольких прописанных в квартире человек, а не за себя одного.

Третье замечание. Убрать инфляцию в ноль несложно — достаточно остановить печатный станок и перестать постоянно допечатывать деньги. Какие-то колебания цен всё равно останутся, но за каждым подорожанием будет на длинном периоде неизбежно следовать удешевление. В прошлые века, когда были широко распространены золотые и серебряные монеты, инфляция была местами околонулевой. Власти, конечно, всё равно регулярно «портили монету», разбавляя драгоценные металлы условной медью, однако как минимум некоторые правители от этой практики воздерживались.

Главная проблема возврата к золотым деньгам заключается в том, что у нас демократия — население громко возмущается, когда оно чем-то недовольно. Если убрать инфляцию, которую справедливо называют «налогом на бедных», придётся взамен или вводить явные налоги на широкие народные массы, или сокращать социалку. Допустим, так:

1. Изменить шкалу НДФЛ. С зарплат ниже 200 тысяч брать 40% в месяц, с зарплат выше 200 тысяч — как сейчас, то есть 15-22%.

2. Поднять налог на квартиры до 3000 рублей за квадратный метр в год (чтобы за двушку в 50 метров надо было платить по 150 тысяч рублей каждый ноябрь).

3. Урезать пенсии вдвое, опустив их примерно до уровня 2007-2008 года.

Вот тогда бюджет будет примерно так же сбалансирован, как и сейчас, и рублёвой инфляции при этом не будет. В принципе, лично я не против — мне даже выгодно будет. Однако посмотрите на проблему с точки государства: заменив тайный инфляционный «налог» на явные налоги и на сокращение социалки, государство ничего не зарабатывает, не достигает никаких значимых целей, но обнаруживает при этом на площадях возмущённые толпы, возглавляемые визгливыми народными трибунами. И, спрашивается, зачем? Повторюсь, у нас демократия, и народ чётко даёт понять, что хочет платить налог именно через инфляцию. Государство идёт народу навстречу, только и всего.

Да, система немного лицемерная. Но если кого-то она не устраивает, и он хочет, чтобы с ним обращались как со взрослым — нет проблем. На индивидуальном уровне проблема инфляции решается элементарно: покупкой защищённых от инфляции активов, которые дают опережающий инфляцию доход.