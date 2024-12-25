Мнение: О прожорливых программистах

1. Как справедливо указывает Антон Волков, ленивые разработчики слабо заботятся об оптимизации. Программисты ведут себя как идеальный газ — стремятся заполнить всю доступную им вычислительную мощность. Если бы программисты больше думали о быстродействии своих приложений, современные игры работали бы на самых дешёвых ноутбуках с той же скоростью, с какой они работают на настольных компьютерах за 400 тысяч рублей. Цитирую (ссылка):



Избыток доступных ресурсов приводит к тому, что эти ресурсы будут кем-то оприходованы, как правило с общим понижением КПД всей системы. Это работает и на уровне организмов (тучные люди живут хуже и меньше), и компаний (особенно на господсосе, когда тапок последствий глупых решений отдельных управленцев прилетает по коллективной [филейной части] граждан), и стран (самая богатая на сегодняшний день является самой [обнаглевшей] в своей безнаказанности и [должна] 36+ трлн. [денег] остальным не таким богатым) и вообще в любых живых сложных системах.

Из этого можно сделать много полезных на практике выводов, но сегодня… <…> — о проблеме постоянного снижения эффективности программ, на фоне роста гигагерц/гигабайт/гигабит с одновременным снижением их стоимости.

Дистрибутив Windows 95 весил 0.05 Гб, дистрибутив Windows 11 — 6.2 Гб. Сегодня любой бюджетный смартфон по мощности сравним с несколькими десятками Пентиумов 95 года. Стал ли лучше работать текстовый процессинг? Быстрее ли запускаются игры? А что, собственно, принципиально (или хотя бы кратно) изменилось в нашем пользовательском опыте?

Продолжая по аналогии законы Паркинсона, можно сказать, что все дополнительные ресурсы железа будут неизбежно утилизированы ленивыми лапками программистов. Я за этим процессом наблюдаю давно и он, похоже, не собирается останавливаться. И не должен. Так как нет обратной воспитывающей связи.

Программист, применив простое, общепризнанное, универсальное решение, во-первых, молодец и умница, во-вторых, точно не виноват — ведь все так делают, в-третьих, уложился в спринт, а это очень любят проджект-менеджерки. А то, что это приведёт к тому, что у 100 млн пользователей на 1% будет медленнее работать программа — а чо такова, не заметно же? Программист не получит никаких последствий от бездумной траты ресурсов, а скорее всего даже никто (включая руководителя), действительно, и не заметит. И вот так оно наслаивается одно на другое и сотни программистов пишут неэффективный код поверх старого неэффективного кода, и никто не виноват — оно само.

Меня лично раздражают бессмысленные траты. Мне неприятно наблюдать, как ценный ресурс тратится вхолостую. Я стараюсь бережно относиться к любым ресурсам (в том числе и к чужим) и считаю это качество одним из признаков _наших_. В конечном итоге, это ведь и есть проявление заботы об окружающих, экологичное (в правильном смысле, а не в гретатунбергском) поведение.

Такой подход в работе, кстати, даёт долгосрочное преимущество на рынке, ведь люди прекрасно чувствуют (особенно в сравнении) бережное к себе отношение, склонны выбирать/рекомендовать твой продукт и даже готовы платить больше. Нерастраченные ресурсы могут использоваться для создания совершенно новых фичей, которые ранее были в принципе не доступны — тоже конкурентное преимущество. Даже экономия на хостинге (чем эффективнее написаны сервера, тем меньше их требуется) может оказаться решающей — выживет онлайн-сервис или нет.

И действительно, тут перед нами открывается огромный задел для развития. Даже если разработчики микросхем перестанут выпускать всё более и более мощное «железо», только за счёт оптимизации можно будет увеличивать быстродействие ещё как минимум 10-15 лет.

2. Пока что, впрочем, развитие информационных технологий идёт в режиме взрыва, так что тем, кто работает с по-настоящему большими бюджетами, не до экономии. В США и Канаде ожидается дефицит электричества — нейросети прожирают его в астрономических объёмах. А из США и Канады дефицит электричества может распространиться на весь мир (ссылка):



Согласно отчету North American Electric Reliability Corporation (NERC), североамериканская электросеть сталкивается с серьёзными проблемами. Темпы роста потребления электроэнергии значительно опережают увеличение генерирующих мощностей. Спрос на электричество увеличивается из-за ИИ, центров обработки данных и популярности электромобилей. Усугубляет положение закрытие угольных электростанций. Это может привести к отключениям электроэнергии в период пиковых нагрузок в США и Канаде. <…>

По прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), в 2026 году мировое потребление электроэнергии для нужд дата-центров может превысить 1000 тераватт-часов, что в два раза больше уровня 2022 года. Это увеличение эквивалентно общему потреблению электроэнергии в Германии. Такого роста спроса на электроэнергию для технологической отрасли еще не было. Его последствия ощущаются по всему миру.

Отличные новости для России, энергетической сверхдержавы. Более того: так как электричество у нас дешевле, и так как внутри наших границ предприниматели могут не опасаться нападения американцев, идея размещать вычислительные мощности именно в России может скоро стать модной.

3. Насколько я знаю, половина игроков сейчас использует видеокарты с 16 Гб оперативной партии, треть – с 32 Гб. Примерно каждый десятый до сих пор сидит на 8 Гб. И несколько процентов посчитали нужным поставить себе 64 Гб.

Вопрос к читателям: действительно ли пора уже ставить 64 гигабайта? Или это пока что блажь, и при переходе с 32 гигабайт до 64 я разницы не увижу?

На форумах пишут разное. Одни утверждают, что на 64-х прямо-таки ускорилось всё, другие говорят, что абсолютное большинство игр и приложений даже 32 гигабайта до конца не выгребает.