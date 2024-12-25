Боярин Медведчук попросил выделить триллион золотых рублей на создание нового удельного княжества

Известный малоросский боярин Виктор Медведчук обратился к Боярской думе с челобитной о выделении триллиона золотых рублей на создание нового удельного княжества на территории империи.

«Как успешный созидатель, смиренно прошу выделить мне самую малость – триллион золотых рублей на обустройство скромного удельного княжества. Обещаю быть добрым барином, не убивать крепостных по праздникам, а ещё построить не менее трёх верфей для производства яхт, несколько аэродромов для бояр и православных святынь», – говорится в челобитной.

По словам Медведчука, новое княжество станет образцом государственного управления и покажет другим регионам империи, как наладить быт, достаток и справедливое судопроизводство.

«Триллион золотых рублёв на княжество – это несерьёзно. Надобно хотя бы впятеро больше, дабы соответствовать статусу», – заявил боярин Царёв и отправил сословца отредактировать смету в челобитной.

В качестве герба нового княжества боярин Медведчук предложил двуглавого орла, у которого обе головы смотрят в кошелёк.

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