 

В рязанском детском саду проходит проверка по факту проведения утренника в стиле Warhammer 40000

25.12.2024, 11:33, Разное
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Правоохранительные органы Ленинского района Рязани проводят проверку в детском саду «Солнышко», в котором по инициативе молодого воспитателя провели детский утренник в стиле вселенной Warhammer 40000.

Вместо зайчиков и снежинок дети нарядились в космодесантников, комиссаров, демонов и воинственных пришельцев.

Автором идеи тематического утренника стал 33-летний воспитатель Борис Левин, раньше состоявший в местном ролевом сообществе. По словам воспитателей, дети долго готовились к празднику: учили священные литании, нашивали на свои наряды скрижали и проводили различные ритуалы. Главную роль в празднике вместо привычного Деда Мороза играл сам Левин, который в костюме титана класса «Пёс войны» командовал импровизированным сражением между легионом космодесанта и приспешниками сил зла. Обе стороны конфликта представляли воспитанники детского сада, их родители обеспечивали массовку, изображая различные виды боевой техники и высших демонов.

– Детям очень понравилось, но неокрепшие умы восприимчивы ко злу и не могут отличить правду от ловко замаскированного обмана, – говорит источник в прокуратуре Рязани, которая взяла дело на особый контроль. – Скверна проникла в эти стены и оставила на них свой тлетворный след. Каждый воспитанник, воспитатель и родитель будут допрошены на тему случившегося. Те из них, кто участвовали в этой отвратительной оргии, будут справедливо наказаны. Никто не уйдёт от возмездия.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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