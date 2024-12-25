 

В честь падения курса доллара ниже 100 рублей 31 декабря объявлено рабочим днём

25.12.2024, 9:33, Разное
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Правительство России приняло решение отметить историческое укрепление рубля дополнительным рабочим днём.

Теперь 31 декабря 2024 года россияне смогут внести свой трудовой вклад в дальнейшее падение американской валюты.

– Каждый час работы 31 декабря снижает курс доллара на 1 копейку. Мы не можем упустить такую возможность, — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Постановление правительства учитывает тот факт, что многие россияне планировали провести 31 декабря дома, в гостях или увеселительных заведениях – им разрешено провести корпоратив прямо на рабочем месте.

Центробанк по случаю укрепления национальной валюты уже заказал на корпоратив звёзд российской эстрады. Для сотрудников финансового регулятора выступят Лолита, Филипп Киркоров, Анна Asti, Дима Билан, а вести мероприятие будет Анастасия Ивлеева.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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