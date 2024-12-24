Рупор кремлевской пропаганды: С изложением различных точек зрения на данный конфликт

Писатель Александр Карасев о проблемах с изданием работ по СВО в издательском сервисе "Ридеро".

С изложением различных точек зрения на данный конфликт

Мне уже попадались жалобы на подрывную деятельность издательского сервиса «Ридеро», не допускающего в печать книги о героизме наших солдат на СВО. Не вникал. Думал – преувеличение.

Однако попытался издать в «Ридеро» сборник своей публицистики, который наконец подготовил.

И вот получаю такое:

«В 2022 в силу вступили следующие нормативные акты: Федеральный закон от 4 марта 2022 г. N 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» Федеральный закон от 4 марта 2022 г. N 31-Ф3 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (Пунктуация сохранена. – А.К.) Указанными Федеральными законами установлена уголовная и административная ответственность за распространение ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ. (За публичное распространение такой информации вводится уголовное наказание). Федеральное законодательство не приводит методик проверки или порядка отнесения той или иной информации к ложной, так же до настоящего времени не опубликовано разъяснений о порядке применения данных федеральных законов, также нет и устойчивой судебной практики. В условиях возросшего информационного потока не представляется возможным проверить достоверность той или иной информации, возникает риск случайной публикации ложной информации, что приведёт к нарушению действующего законодательства. Учитывая то, что в нашем издательском сервисе публикуются сотни тысяч авторов, тема отношений России и Украины задела многих из них, в связи с чем значительно возросло количество публикаций по данной теме с изложением различных точек зрения на данный конфликт. Учитывая то, что достоверность или недостоверность публикуемой информации в настоящий момент проверить очень затруднительно, а также то, что законодательство предусматривает уголовную и административную ответственность в случае нарушения как для автора, так и для распространителя подобной информации (то есть для нас), мы приняли решение временно приостановить любые публикации наших авторов по данной теме в целях недопущения нарушения действующего законодательства и в целях защиты от последствий такого нарушения в виде уголовной и административной ответственности. Надеемся на понимание. Пожалуйста, отредактируйте потенциально опасные фрагменты».

Потом выясняется.

«Здравствуйте, Александр!

Мы не сможем опубликовать произведение «Писатель и война».

Евгений, менеджер отдела публикации»

«Писатель и война» – это моё интервью, данное Александру Кузьменкову в 2019 году. Находится в открытом доступе на сайте журнала «Камертон», где и было опубликовано.

Касательно войны (здесь и «СВО» при всём желании не напишешь) там такие фрагменты:

«– Александр Владимирович, ваша военная биография – это срочная служба в Российской армии, две кампании в Чечне и ДНР…»

«…А уж про Донбасс точно нужно помалкивать. Хорошо, это нигде не записывают. (Подтверждается. – А.К.)

Точно не хочу уже в пехоту. Я побегал у Гиви в батальоне «Сомали» три километра в бронежилете. Старый уже. Выдерживал нормально, как ни странно, но это уже не для меня, для молодых…»

«– «Сомали» был отрядом ополчения или регулярным подразделением?

– «Сомали», когда я его застал, был войсковой частью очень высокой боеспособности. Прекрасно выученная, имеющая серьёзный боевой опыт штурмовая пехота с высоким боевым духом. Элементы «партизанщины» там, конечно, были.

– Какая война физически и психологически тяжелее для солдата, для вас, в частности, – партизанская в Чечне или позиционная в Донбассе?

– Мне трудно сравнивать. Была разная специфика боевых задач. Выезды для меня всегда были легче, чем текущая служба в ППД, пункте постоянной дислокации. Со срочниками было легче, чем с донбасскими контрактниками…»



Александр КАРАСЁВ

Вероятно, у них «Сомали» – экстремистская организация.

Издательство в Екатеринбурге работает по натовско-украинскому законодательству. Прикрываясь законодательством РФ.

Ловко повёрнуто. «Закон, что дышло…»

Как они меня вообще издают – я значусь террористом на сайте «Миротворец»?

Они давно меня со своей платформы выдавливают, вставляя всевозможные «палки в колёса», придираясь при проверке книг к каждому пустяку (доходило до смешного). А теперь, конечно, нужно сворачивать там свою авторскую деятельность. Если упоминание донбасского батальона «Сомали», бравшего в 22-м Мариуполь, они пропустить не могут.

(с) Александр Карасев

https://litrossia.ru/item/pyataya-kolonna/ – цинк

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