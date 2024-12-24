Мнение: Иноагенты среди нас

Россия для грустных

С некоторых пор наш родной Живой Журнал нашел работу для людей, пишущих посты: написал пост – а потом сиди и раскрывай заскриненные бдительным ЖЖ комменты. После начала СВО, по мере введения цензуры в Сеть, вроде как предполагалось, что ЖЖ, в неусыпной заботе о приличиях и в меру своих представлений о прекрасном, будет скринить (скрывать) комментарии, в которых есть обсценная лексика или крамола насчет партии и правительства, оберегая таким образом нравственность и/или лояльность читателей.

Однако у нас “Россия для грустных”, как известно – то есть всё здесь развивается от плохого к худшему. Заметил, что работы по расскриниванию прибавилось, так как ЖЖ теперь скринит даже на вид вполне невинные комментарии, без мата и какой-то крамолы типа “Путин-дурак”. Задумался – какой принцип?? Моя версия, что теперь ЖЖ ввел как бы понятие своего собственного “иноагента” – это теперь любой, кто пишет из-за границы. То есть это чел по нынешним временам по определению неблагонадежный, если пишет из-за бугра. В страну возвращается “сталинская бдительность”, когда любой иностранец должен был восприниматься как потенциальный шпион. Иноагент, то бишь.

В общем, появились комментаторы, у которых скринят все подряд, даже “Маша мыла раму”. Странно, что сразу не удаляют к чертовой матери. Правда, пока еще у меня, как у Хозяина Журнала, остается возможность вручную это расскринить. Но это, очевидно, ненадолго. Жалко, что они даже ЖЖ дожали – была последняя либеральная площадка. Холодные руки правящей клики задушат всё.