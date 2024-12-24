 

Мнение: Иноагенты среди нас

24.12.2024, 22:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия для грустных

С некоторых пор наш родной Живой Журнал нашел работу для людей, пишущих посты: написал пост – а потом сиди и раскрывай заскриненные бдительным ЖЖ комменты. После начала СВО, по мере введения цензуры в Сеть, вроде как предполагалось, что ЖЖ, в неусыпной заботе о приличиях и в меру своих представлений о прекрасном, будет скринить (скрывать) комментарии, в которых есть обсценная лексика или крамола насчет партии и правительства, оберегая таким образом нравственность и/или лояльность читателей.

Однако у нас “Россия для грустных”, как известно – то есть всё здесь развивается от плохого к худшему. Заметил, что работы по расскриниванию прибавилось, так как ЖЖ теперь скринит даже на вид вполне невинные комментарии, без мата и какой-то крамолы типа “Путин-дурак”. Задумался – какой принцип?? Моя версия, что теперь ЖЖ ввел как бы понятие своего собственного “иноагента” – это теперь любой, кто пишет из-за границы. То есть это чел по нынешним временам по определению неблагонадежный, если пишет из-за бугра. В страну возвращается “сталинская бдительность”, когда любой иностранец должен был восприниматься как потенциальный шпион. Иноагент, то бишь.

В общем, появились комментаторы, у которых скринят все подряд, даже “Маша мыла раму”. Странно, что сразу не удаляют к чертовой матери. Правда, пока еще у меня, как у Хозяина Журнала, остается возможность вручную это расскринить. Но это, очевидно, ненадолго. Жалко, что они даже ЖЖ дожали – была последняя либеральная площадка. Холодные руки правящей клики задушат всё.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / В рязанском детском саду проходит проверка по факту проведения утренника в стиле Warhammer 40000

25.12 / В честь падения курса доллара ниже 100 рублей 31 декабря объявлено рабочим днём

25.12 / Революционный австралийский VTOL-самолет STRIX совершил первый полет

25.12 / Мнение «аналитика»: О проблеме для каждого второго… А что с ней будете делать вы?

25.12 / Мнение: Шойгу! Где ты, родной?

25.12 / Рупор кремлевской пропаганды: О проблемах модернизации ракетных крейсеров типа “Тикондерога”

25.12 / Мнение «аналитика»: О капитализме по-русски… Он весь пахнет катастрофой?

24.12 / Мнение: У США есть шанс избавиться от леваков

24.12 / Рупор кремлевской пропаганды: С изложением различных точек зрения на данный конфликт

24.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Оборона Кавказских Минеральных Вод

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика