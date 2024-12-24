Рупор кремлевской пропаганды: Оборона Кавказских Минеральных Вод

Состоялась премьера нового документального фильма "Оборона Кавказских Минеральных Вод" посвященная боям за Минеральные Воды в 1942 году. Тема прямо скажем не самая раскрученная, поэтому экскурс авторов в эти малоизвестные страницы Великой Отечественной Войны получился достаточно познавательным.

Аннотация:

Документальный фильм «Оборона Кавказских Минеральных Вод» из цикла «Бои на Ставрополье» посвящён героическим действиям защитников КМВ при прикрытии отхода войск за реки Кубань и Терек для создания новых рубежей обороны в начале битвы за Кавказ. Съёмки проходили в Минеральных Водах, Пятигорске, Железноводске и Ставрополе. В них приняли участие сотрудники Пятигорского и Железноводского краеведческих музеев, профессор С.И. Линец из Пятигорского госуниверситета, заслуженный артист России Б.Ф. Щербаков. Работа над фильмом проводилась при поддержке Правительства Ставропольского края.

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