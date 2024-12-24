Россиян обязали открывать шторы в 7 утра

Госдума перед Новым годом сделала россиянам подарок – их обязали открывать шторы своих окон ежедневно ровно в 7 часов утра. Новая мера должна повысить прозрачность жизни граждан и способствовать поддержанию правопорядка.

«Полиция сможет лучше контролировать обстановку в жилых районах и оперативно реагировать на возможные угрозы», – говорится в пояснительной записке.

За несоблюдение правил предусмотрены штрафы до 5000 рублей с конфискацией штор. Кроме того, их первичная установка и замена теперь потребуют согласования в Бюро технической инвентаризации (БТИ). Эксперты отмечают, что подобная практика уже существует в некоторых странах, в том числе в дружественных, где жители обязаны держать окна открытыми в определённые часы.

«Честному человеку нечего скрывать от государства. Само наличие штор в некоторых странах может сделать человека неблагонадёжным в глазах государства, поэтому наш вариант ещё весьма мягкий, созданный с заботой и приватности и правах человека», – отмечает источник в Либерально-демократической партии, разработавшей законопроект.

—