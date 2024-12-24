С 1 января 2025 года за каждым бездетным гражданином будет закреплена многодетная семья

Министерство социальной политики объявило о запуске программы «Чужих детей не бывает». Согласно новому закону, все бездетные граждане России в возрасте от 25 до 60 лет будут прикреплены к многодетным семьям для оказания добровольной шефской помощи.

«Каждому холостяку и незамужней женщине будет выдан персональный комплект из трёх-пяти детей с родителями. Это поможет одиноким гражданам понять, как следует общаться с подрастающим поколением», – заявили в пресс-службе ведомства.

В рамках программы бездетных граждан обяжут проводить с подшефной семьёй не менее трёх выходных в месяц, посещать родительские собрания и оплачивать кружки. Особое внимание уделяется новогодним праздникам – каждый опекун должен сыграть роль Деда Мороза на утреннике.

«Дети – это счастье, которое дано, к сожалению, далеко не всем. Однако государство это может отчасти исправить, – добавили в министерстве. – Отказ от добровольного шефства планируется приравнять к уклонению от уплаты алиментов».

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