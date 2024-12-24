 

В Монако появился уникальный плавучий экорайон стоимостью 2 миллиарда евро

24.12.2024, 16:55, Разное
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В самом сердце побережья Монако появился новый экологически чистый район – Mareterra. В реализации этого международного проекта участвовали более 300 компаний и рабочие из более чем 40 стран.

Половина из 6 гектаров района отведена под парки и зоны отдыха. Главной особенностью Mareterra является то, что он построен прямо на воде с помощью подводных кессонов – больших бетонных конструкций. Они не только создают новую сушу, но и служат средой обитания для морских обитателей, поддерживая локальное биоразнообразие.

Проект Mareterra соответствует взятому Монако курсу на достижение углеродной нейтральности. Солнечные панели обеспечивают 40 % энергии района, а талассо-термальный контур из морской воды используется для отопления и охлаждения. Дождевая вода собирается для орошения, а зеленые крыши с более чем 1000 деревьями помогают смягчить городскую жару.

В районе представлены отреставрированные произведения искусства, а пешеходная набережная соединяет различные части района, откуда открывается замечательный вид на море. Mareterra не просто расширяет территорию Монако, а является примером инновационного подхода к устойчивому городскому планированию.

Источник &#8212 Mareterra


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