Мнение «аналитика»: О первой удаче за три года… Дед Мороз спешит на помощь?

Похоже, российский президент Владимир #Путин всё-таки дозвонился до Небесной канцелярии.

Британская «Financial Times» утверждает, что страны ЕС опустошают свои газовые хранилища самыми быстрыми темпами с декабря 2021 года из-за высокого спроса на топливо, вызванного холодами и сокращением импорта СПГ по морю. Более того, холода в Европе сопровождаются так называемым Dunkelflaute — днями, когда ни солнечные панели, ни ветряные турбины не вырабатывают электроэнергию. И это тоже увеличивает спрос на газ для производства электроэнергии.

Удовлетворять его приходится за счёт запасов газа в хранилищах, поскольку на рынке СПГ оживились азиатские покупатели.

Но это паллиатив.

До энергокризиса 2021 года, — а сейчас отбор газа из хранилищ в ЕС идёт в темпе того периода — газовая система Европы была сбалансированной. Основные объёмы голубого топлива поступали по трубопроводам, а #цены на них фиксировались по долгосрочным контрактам с поставщиками. Формула цены, к слову, учитывала реалии энергорынка, но содержала демпферы, позволяющие нивелировать краткосрочные колебания. При этом поставки СПГ служили дополнительным инструментом сглаживания, а газохранилища позволяли компенсировать совсем уж «пиковые пики» спроса.

Это всё хорошо работало до тех пор, пока не вмешались европейские либералы и социалисты, увидевшие высокую опасность в «газе от Путина». Перечислять всю цепочку драматических событий на газовом рынке Старого Света нет нужды, важен итог. Основную массу газа в ЕС теперь закупают в виде более дорогого и волатильного по цене СПГ. Что делает энергетические цены намного менее предсказуемыми. А вскоре Европу ждёт полная остановка газового транзита через Украину, что вычтет ещё миллиарды кубометров из баланса.

Нет, конечно же, европейцы не замёрзнут. Ни этой зимой, когда температуры вернулись к многолетней климатической норме. Ни следующей, ни через 10 лет. Просто теперь они вынуждены будут сильно переплачивать за то же самое. Пусть и не так много, как на пике энергокризиса 2020-2021 гг. Но всё же заметно дороже, чем в благополучные времена.

Возможно, #финансы станут ещё одним козырем для Москвы и Вашингтона, когда те начнут охлаждать воинственность европейцев ради завершения «украинского кризиса» в наступающем году. А возможно, все сливки снимет Дональд #Трамп, уже потребовавший от ЕС нарастить покупки американского СПГ.

Но ведь и Владимиру Путину что-то да останется?

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