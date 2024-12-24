Мнение: Всё – во имя безопасности!

В России могут запретить звонки через мессенджеры. Минцифры и Роскомнадзор предлагают блокировать этот вид связи, чтобы уменьшить число мошеннических схем, которые всё чаще реализуются через такие платформы.

Для подобного типа “заботы о гражданах” есть четкий термин – мракобесие. То самое, что неуклонно распространяется и побеждает в последнее время в России. Да – чтобы не было в стране так называемых “экстремистов”, надо запретить свободу слова, чтобы люди не думали о “непонятном” – запретить книги, чтобы вас, не дай бог, не склонили к чему-то неправильному по телефону – отобрать у граждан телефоны, а чтобы не было Майдана и с Запада не передавались крамольные мысли- запретить и отключить интернет.

Чем меньше света и чем сильнее Тьма – тем меньше шансов, что вас обманут. В темноте ведь люди сидят тихо и стараются лишний раз не шевелиться – а значит, их и не обманут! А все эти изобретения сатанинского Прогресса – телефоны, интернеты, книги – суть послания Диавола (читай – Запада). В стране должно быть темно и тихо. Православный Талибан – наша цель.