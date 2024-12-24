NVIDIA готовит видеокарту, для питания которой требуется отдельный дизель-генератор

Компания NVIDIA вскоре выведет на рынок новую видеокарту серии RTX, которая не будет полагаться на блок питания компьютера.

Самую дорогую и мощную модель в новой линейке оснастят отдельным дизель-генератором.

Разработчики утверждают, что пришли к такому решению по двум причинам. Во-первых, ни один существующий компьютерный блок питания не способен выдавать требуемую мощность. Во-вторых, видеокарта работает при напряжении 550 вольт – как в контактных сетях для трамваев и троллейбусов.

– Компактный и экологичный дизель-генератор, разработанный в сотрудничестве с Caterpillar, отличается RGB-подсветкой, низким уровнем шума (не более 75 Дб), и расходом до 1,2 л в час. Благодаря ёмкому 18-литровому топливному баку ваша игровая сессия не прервётся в самый ответственный момент – говорится в рекламных материалах.

Видеокарта обойдётся геймерам в €7999, продажи начнутся в третьем квартале 2025 года. Точное название новинки пока не раскрывается – известно лишь, что это не RTX5090.

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