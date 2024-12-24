Рупор кремлевской пропаганды: О грядущих ограничениях WhatsApp

Судя по вчерашним заявлениям с Госдуме и Совете Федерации, после окончательной деградации Ютуба и блокировки Вайбера, в ближайшие 2-3 месяца власти таки дозреют до блокировки WhatsApp, который пока продолжает работать даже в условиях, когда владелец WhatsApp числится в России запрещенной террористической организацией.

Очевидно, что при реальной блокировке/торможении WhatsApp большая часть пользователей оттуда переползет в Телегу.

Иронично, но даже в 2024 году можно встретить военных и чиновников, которые пользуются WhatsApp.

Вместе с тем, как показала деградация Ютуба, аргументы в стиле "Мне там удобнее", "я привык" и т.д. все меньше принимаются в расчет.

Вопрос скорее в качестве предлагаемых альтернатив, которые где-то приемлемые, где-то нет, потому что реальное импортозамещение интернет-сервисов у нас столь же затянуто как импортозамещение в промышленности. Поэтому процесс перехода на предлагаемые альтернативы будет оставаться болезненным. Потому что много времени было упущено и подготовить мягкий переход не смогли. Ждем после нового года новую волну "Как же так" применительно WhatsApp.

PS. Если что, свои аккаунты в WhatsApp и Viber снес незадолго до начала войны. Так что мне как-то уже пофиг на них. Но я вполне понимаю. что для многих, кто ими еще пользуется, это вопрос не пофигистический.

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