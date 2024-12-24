 

Влад А4 рассказал российским школьникам о героической судьбе Сергея Кирова

24.12.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Популярный блогер Влад А4 Бумага выступил в роли спикера на последнем в 2024 году внеурочном занятии «Разговоры о важном».

Своё выступление молодой человек посвятил биографии советского революционера Сергея Кирова, трагически погибшего в Ленинграде от пули убийцы 1 декабря 1934 года.

– Сергей Миронович был выдающимся человеком. С раннего детства я восхищался его ораторскими и организаторскими способностями, с юных лет он был для меня примером. Поэтому сегодня я решил рассказать об этом великом деятеле, – сказал Бумага.

Эксперты высоко оценили выступление блогера перед школьниками — депутат Государственной думы Валентина Терешкова призвала министерство просвещения «почаще приглашать столь нетрадиционных гостей» на занятия.

– С молодёжью надо говорить на одном языке и мой друг Владислав с этим прекрасно справился, – написала народная избранница на своей странице в «Моём мире».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Россиян обязали открывать шторы в 7 утра

24.12 / С 1 января 2025 года за каждым бездетным гражданином будет закреплена многодетная семья

24.12 / В Монако появился уникальный плавучий экорайон стоимостью 2 миллиарда евро

24.12 / Рупор кремлевской пропаганды: В Днепропетровской области строят укрепления

24.12 / Абхазские правоохранители объявили в розыск россиянина, починившего лифт в пятизвёздочном отеле

24.12 / ESA использует португальские субмарины для изучения долгих космических путешествий

24.12 / Мнение «аналитика»: О первой удаче за три года… Дед Мороз спешит на помощь?

24.12 / Мнение: Финны беднеют после разрыва с Россией, и почему русский Двинск стал нерусским Даугавпилсом

24.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Многоженство отменили

24.12 / Мнение: Всё – во имя безопасности!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика