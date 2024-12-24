Влад А4 рассказал российским школьникам о героической судьбе Сергея Кирова

Популярный блогер Влад А4 Бумага выступил в роли спикера на последнем в 2024 году внеурочном занятии «Разговоры о важном».

Своё выступление молодой человек посвятил биографии советского революционера Сергея Кирова, трагически погибшего в Ленинграде от пули убийцы 1 декабря 1934 года.

– Сергей Миронович был выдающимся человеком. С раннего детства я восхищался его ораторскими и организаторскими способностями, с юных лет он был для меня примером. Поэтому сегодня я решил рассказать об этом великом деятеле, – сказал Бумага.

Эксперты высоко оценили выступление блогера перед школьниками — депутат Государственной думы Валентина Терешкова призвала министерство просвещения «почаще приглашать столь нетрадиционных гостей» на занятия.

– С молодёжью надо говорить на одном языке и мой друг Владислав с этим прекрасно справился, – написала народная избранница на своей странице в «Моём мире».

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