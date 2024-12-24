Мнение: Наследственная русофобия в русских учебниках истории

Казалось бы — дежурная шутка из 2020 года по старому шаблону: в интернете пытаются сделать вид, будто боятся электричества (ссылка). Это повтор ещё более старой шутки про дигидрогена монооксид, придуманной калифорнийскими студентами ещё в 1990 году.

Предполагаемая шутником расстановка действующих лиц понятна: с одной стороны умные и образованные люди, типа него самого, а с другой — тёмные массы доверчивых обывателей, верящих во всякую чушь.

И вместе с тем читаем внутри шуточного текста про электричество: «впервые эту технологию начали активно применять большевики».

У нас всё же огромные проблемы с массовым образованием. В наследство от СССР нам достались совершенно варварские представления о Российской Империи, в которой якобы пахали сохой и освещали избы лучиной. Большая часть закончивших советские и российские школы людей даже не знает, что электрификация вовсю шла в России уже при Николае II, причём Российская Империя входила по выработке электроэнергии в пятёрку мировых лидеров, и что большевики не «начали впервые активно применять» электричество, а отбросили Россию по этому показателю далеко назад (ссылка).

Откуда растут ноги у историй про «отсталую царскую» Россию понятно — это вольный пересказ немецкой военной пропаганды времён Первой мировой войны. Ленин со своими товарищами выступал в 1914 за Германский рейх — он был кем-то типа нынешних наших беглых иноагентов, которые тоже готовы поддержать кого угодно, лишь этот кто-то был против России и мог нам навредить. Когда большевикам удалось в 1917 году захватить власть, им надо было предательство Отечества оправдывать. Поэтому они просто перенесли в учебники немецкие тезисы про варварскую немытую Россию, которую мудрые европейские цивилизаторы ради блага самих же русских должны были «освободить». Ярчайшую иллюстрацию вторичности коммунистической пропаганды можно найти в коммунистическом описании начала Первой мировой. По факту немцы напали на Россию в 1914, однако коммунисты до сих пор утверждают, будто это Николай II начал войну. Те из них, что поглупее, просто пишут, что Николай II напал на Германию. Более умные повторяют немецкую пропаганду ближе к оригинальному тексту: заявляют, будто Николай II начал агрессивную мобилизацию, что якобы было равнозначно объявлению войны. Это, разумеется, тоже не соответствует действительности — как минимум по той причине, что Австро-Венгрия, союзник Германии, начала мобилизацию на 4 дня раньше нас.

Кстати, если в сталинских учебниках по истории просто врали напропалую, нимало не заботясь о фактах, то в позднем СССР предпочитали работать с подачей: опираться на реальные факты и подавать их в нужном Партии свете. К примеру, про Первую мировую в более поздних учебниках писали так: виновниками мировой войны были империалисты всех стран, включая Россию, однако «инициаторами её развязывания» были Германия и Австро-Венгрия. То есть, должен сделать вывод школьник брежневских времён, Николай II сам готовил нападение на Германию, просто немцы его немного опередили.

Так вот, к чему я это всё. Я открыл учебник по истории за 9 класс (2023 год, Данилов А.А.) и обнаружил там всё ту же знакомую русофобию.

Посмотрим, к примеру, на описание майдана 1905 года. Напомню, тогда провокаторы-социалисты собрали в Петербурге толпу воодушевлённой массовки, потом двинули её на правительственные здания. Боевики кидали из толпы камни в солдат и стреляли в офицеров из окон зданий. Вынудив в итоге военных на применение силы, организаторы майдана придумали удобное для пропаганды название, «Кровавое воскресенье». Вот скан статьи титулованного большевика Бонч-Бруевича, где он в красках описывает события (ссылка). В своей статье отец Красного Террора рассказывает и про «рабочих», которые бросали в солдат «камни, бутылки и камни», и про полковника Римана, на которого боевики совершили два покушения за три часа.

Однако что же мы читаем в учебнике истории от 2023 года? Цитирую:

Ясным, солнечным утром 9 января празднично одетые рабочие вместе с женами и детьми, неся хоругви, иконы и портреты царя, двинулись с окраин к Зимнему дворцу. В мирном шествии участвовало более 140 тыс. человек. Но доступ к дворцу преграждали полиция и войска, которые открыли огонь по демонстрантам. В разгоне шествия участвовала и казачья кавалерия. По официальным данным, жертвами трагедии стали 130 человек, хотя газеты писали о тысячах убитых и раненых.

Снова сошлюсь на товарища Бонч-Бруевича — титулованного революционера, имя которого до сих оскверняет одну из улиц Петербурга:

Само собой понятно, если бы дело шло только о мирной демонстрации с иконами и хоругвями… не требовалось бы такого огромного количества войск.

Как видите, хоть коммунисты и хвастались сами удачной провокацией, однако авторы современного учебника факты проигнорировали. В современном учебнике русский царь выставляется кровожадным чудовищем, которое на ровном месте расстреляло мирную демонстрацию.

Ещё несколько цитат из того же учебника, это всё про период Николая II:

— никто не смел иметь собственное мнение;

— в стране отсутствовали представительные учреждения, элементарные демократические свободы;

— Российская империя была многонациональной страной… при этом нерусские народы составляли 57% населения;

— на каждое крестьянское хозяйство приходилось в среднем чуть больше 6 десятин земли, а на каждое помещичье — около 370 десятин;

— Николай II продолжил курс своего отца и в национальном вопросе. Процесс модернизации страны требовал единообразия… однако эта объективная тенденция нередко приобретала форму русификации;

— и как результат всей этой напряженной и жестокой деятельности правительства… народ… нищает с каждым годом, так что голод стал нормальным явлением;

— рабочие жили, как правило, в помещениях казарменного типа, вся мебель состояла из двухэтажных нар да длинных обеденных столов и скамеек;

— 18 июля в России была объявлена всеобщая мобилизация. Германия потребовала ее прекратить. Россия не ответила на германский ультиматум, и 19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила войну России… Каждая из стран — участниц войны преследовала свои цели, каждая несла определенную долю ответственности за разжигание мирового конфликта.

Несложно заметить, что современный учебник истории от 2023 года кормит школьников всё той же немецко-советской пропагандой. Царь — жестокий дурак, Россия — нищее варварское болото, русификация — безусловное зло, а в нападении Германии на Россию сама Россия и виновата — нечего было мобилизацию объявлять.

Идём дальше. Открываем теперь учебник истории за 10-й класс, уже за редакцией господина Мединского, бывшего министра. Смотрим, что там сказано про план ГОЭЛРО. Цитирую ожидаемое (ссылка):

Ленин и другие большевики считали, что новому виду энергии — электричеству — предстоит сыграть ключевую роль в преобразовании общества.

Ни полслова о том, что электростанции массово строились уже при Николае II, что они пришли в упадок в период ленинской разрухи, и что в мирном 1928 году СССР выработал примерно столько же энергии, как и воюющая Российская Империя в 1916 (ссылка). Прочтя страницу учебника, школьник решит, будто «при царе» электричества не было, а большевики его чуть ли не изобрели.

Там же мы читаем, что, оказывается, «большевики не желали гражданской войны», а Красный Террор — это, оказывается, «ответ на Белый Террор». Там же мы читаем, что за Красных якобы воевал народ, а за Белых — «имущие классы, которые потеряли власть и собственность». Для справки, Белая армия была как минимум не менее «народной», чем Красная (ссылка), и уж во всяком случае Белая армия была русской, а не антирусской.

В общем, авторы современных учебников по истории некритично повторяют старые русофобские мифы, согласно которым Россия до 1917 была плохой, негодной страной, которую большевики осчастливили своим захватом. Начатую большевиками гражданскую войну авторы учебников также оправдывают — через демонизацию Белого движения и через издевательски ложное утверждение, согласно которому народ якобы был за большевиков.

Напомню, в реальной жизни гражданскую войну начал Ленин, когда его партия с треском проиграла выборы в Учредительное собрание, и вождь понял, что личная власть ускользает из его рук. После этого выборов в Советской России не было на протяжении всех 75 лет, так как коммунисты отлично знали, что народ их терпеть не может. Если бы народу разрешили голосовать, то на первых же выборах народ голосовал бы за кого угодно, лишь бы только против коммунистов. Опять-таки, это хорошо документированный исторический факт: розжиг гражданской войны в России изначально был магистральным планом Ильича, и Ленин подробно писал об этом как до, так и после 1918 года.

Кстати, с советским периодом истории в современных учебниках дела обстоят не настолько плохо. Да, в учебниках многое залакировано и выставлено в выгодном для большевиков свете, но как минимум в учебнике Мединского и про коренизацию, и про коллективизацию, и про некоторые другие «ошибки» вождей упоминания есть. А вот периоды Николая II и Гражданской войны местами промазаны чёрной краской — как будто составители учебников знакомы только с советской пропагандой, но не интересовались ни альтернативными точками зрения, ни тем более реальными историческими документами.

Если вы спросите меня, что делать, и кто виноват — я не отвечу. Пока что я просто указал на проблему, о которой, кажется, пока что мало кто пишет. В наших учебниках истории есть важный период, который нуждается в тщательной расчистке от грязи, наваленной на него за последние 100 лет.