Города на Марсе построят на крови первых колонистов

Группа исследователей из Университета Харезми в Тегеране опубликовала описания 11 перспективных видов строительных материалов для возведения построек в будущих колониях на Марсе. Все они основаны на местных ресурсах, чтобы снизить затраты на доставку грузов с Земли. Наиболее интригующим материалом является AstroCrete – бетон, который создан на основе биологических жидкостей самих колонистов.

Концепция AstroCrete была представлена еще в 2021 году учеными Манчестерского университета, чьи работы базируются на опыте Древнего Рима, в котором изготавливали бетон с использованием крови. Иранские исследователи развили идею – отходы жизнедеятельности колонистов все равно придется как-то утилизировать, а человеческий организм является готовой фабрикой по генерации жидкостей. Кровь, пот, моча и слезы станут базовыми компонентами, которые в сочетании с марсианским реголитом превратятся в стройматериал.

Из крови можно извлекать сывороточный альбумин, вещество с высокими связывающими свойствами. Мочевина поможет сделать бетон на основе альбумина гораздо прочнее. По расчетам иранских ученых, один человек за 72 недели может сдать столько крови, что этого хватит на изготовление жилища для другого человека. Причем AstroCrete несложно адаптировать для использования в 3D-принтере, что радикально упрощает строительство.

Исследователи также предлагают поискать на Марсе залежи карбоната кальция для получения известкового раствора. В качестве альтернативы могут пригодиться богатые месторождения серы, из которой можно изготовить устойчивый к коррозии «серный бетон».Источник — Acta Astronautica