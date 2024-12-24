В Москве появился памятник Петропавлу Камчатскому

В одном из столичных парков состоялось торжественное открытие памятника Петропавлу Камчатскому, известному русскому географу XIX века, которому приписывают открытие Камчатского полуострова.

Петропавел Камчатский, чья деятельность долгое время оставалась в тени великих исследователей, наконец получил заслуженное признание. Как рассказал главный архитектор проекта Александр Сидоров, это первый памятник Петропавлу в России.

– Камчатка — это сердце нашей географии, географический и духовный центр России. Петропавел Камчатский сыграл ключевую роль в её изучении. Мы считаем, что его заслуги достойны увековечения в камне, — отметил Сидоров.

Памятник выполнен из бронзы и возвышается на двухметровом гранитном постаменте. На нем выгравирована лаконичная, но ёмкая надпись: «Петропавел Камчатский. Открыватель Камчатки». Статуя изображает географа в момент его величайшего открытия, с картой в одной руке и компасом в другой.

В качестве ответного жеста власти Петропавловска-Камчатского пообещали установить на главной площади города памятник основателю Москвы Юрию Лужкову.

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