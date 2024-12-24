 

Рупор кремлевской пропаганды: Применение НРТК “Курьер” в Великой Новоселке. 22.12.2024

24.12.2024, 4:25, Разное
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Применение НРТК "Курьер" в Великой Новоселке. 22.12.2024

Один из НРТК "Курьер", переданный благодаря подписчикам телеграм-каналов Colonelcassad и ChDambiev провел разведку боем на окраинах н.п. Великая Новоселка.

Робот успешно преодолел 4 минных заграждения, 1 противотанковый ров, 1 противотанковую путанку(проволку).
Доехал до окраин Великой Новоселки и отработал из АГС-17 по позициям противника. Дистанция от оператора до рубежа открытия огня составила свыше 8000 метров.
На отходе после отстрела боекомплекта "Курьер" был поражен шестью fpv-дронами боевиков ВСУ и ушел в историю, как первый НРТК заехавший в Великую Новоселку.

Его братья за него отомстят.

Источник: Colonel Cassad


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