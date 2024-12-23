Мнение: Ядерные планы Японии, импорт русского урана в США и новый реактор во Франции

1. Япония страдает от издевательств зелёных бесов особенно сильно. Оно и неудивительно — «горе проигравшим», как могли бы сказать американцы, заставившие Японию в качестве контрибуции дружить с США. Тем не менее, несмотря на официальные планы японского правительства по переходу к зелёной энергетике, от ядерной энергии японцы отказываться не собираются и намерены даже резко увеличить её долю в энергобалансе (ссылка):



В проекте политики, представленном во вторник Министерством промышленности Японии, предлагается к 2040 финансовом году увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 40−50%. Это примерно вдвое больше 22,9% в 2023 финансовом году и выше целевого диапазона на 2030 год, составляющего 36−38%.

Использование тепловой энергии, особенно от неэффективных угольных электростанций, к 2040 году должно сократиться до 30−40% с 68,6% в 2023 году, причем в проекте энергетической политики не указана разбивка данной категории на уголь, газ и нефть.

В проекте также содержится призыв к правительству и частному сектору обеспечить долгосрочные контракты на поставку СПГ, чтобы застраховаться от повышения цен и рисков перебоев с поставками.

Цель Японии в области ядерной энергетики на 2040 год соответствует цели на 2030 год: ее доля планируется в диапазоне от 20% до 22%, несмотря на проблемы, с которыми столкнулась отрасль после катастрофы на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. В 2023 году ядерная энергетика составила 8,5% от общего объема поставок электроэнергии в страну.

Как мы с вами уже ранее обсуждали, потребление электричества в Японии падает из-за стагнации экономики страны, старения и сокращения населения. Если население Японии уменьшится вдвое, и настолько же снизится потребление энергии, то достичь поставленных целей японцам будет довольно легко — для этого будет достаточно поддерживать уже имеющиеся энергомощности.

Можно было бы вспомнить про искусственный интеллект, который ест электричество, как не в себя, но в технологиях, боюсь, Япония уже отстаёт. Несколько десятилетий назад Япония была законодателем мод, например, в автомобилях и в видеоиграх. Эти времена остались в прошлом: современные японские автомобили явно проигрывают конкуренцию китайцам, а в моём списке желаемого нет ни одной японской игры.

2. США запрещают другим странам вести расчёты с Россией, угрожая санкциями. Это инструмент борьбы против России и Евросоюза, но, разумеется, не против США. Когда американцам самим нужно что-то у нас купить, они особо не рефлексируют (ссылка):



Власти США разрешили транзакции с участием подпавшего под санкции Газпромбанка в области атомной энергетики.

…

22 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции США против Газпромбанка ставят под угрозу энергетическую безопасность целого ряда стран Центральной Европы.

26 ноября турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар сказал, что Турция ведет переговоры с США о получении исключения из санкций, чтобы продолжать использовать расчеты через Газпромбанк для оплаты за российский газ. По его словам, без получения исключения Турция не сможет платить России и в этом случае останется без российского газа.

3. Пока немцы и литовцы, уничтожившие у себя ядерную энергетику, смиренно мёрзут, другие страны, даже западноевропейские, начинают потихоньку её восстанавливать (ссылка):

Новый атомный энергоблок водно-водяного типа (EPR) на АЭС Фламанвиль на севере Франции подключат к электросетям в пятницу, на 12 лет позже запланированного срока, он станет первым за 25 лет новым функционирующим реактором, сообщило издание Figaro со ссылкой на энергокомпанию EDF. <…>

Таким образом, во Франции будет 57 ядерных реакторов. Установленная мощность парка АЭС во Франции увеличится с 61,4 гигаватт до 63 гигаватт, пишет СМИ.

Новый реактор был запущен в сентябре в тестовом режиме и несколько раз был остановлен из-за поломок.

Задержки и поломки связаны с тем, что за 30 лет начавшейся после Чернобыля стагнации европейской ядерной энергетики компетенции в этой сфере во многом были утрачены. Непрерывное развитие было прервано, так что когда в конце 2000-х годов французы вспомнили, что ядерная энергетика даёт стране 70% энергии, уровень специалистов-ядерщиков был уже значительно более низким, чем раньше.