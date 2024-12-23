Личное: “Почувствовала себя живой”

Стандартная для рубрики ситуация в письме.

Локус съехал из-за стремления к опоре на другого. И от короны тоже: от уверенности, что чужие опоры – не чужие.

Корона еще подросла как следствие съехавшего локуса.

Из-под короны, как всегда, начался слив.

От слива падает не только значимость для партнера, но и уменьшается фигура в общем и даже личном поле. Чем больше слив, тем больше опоры слабеют, человек превращается в безвольную лужу.

Чтобы запустить этот процесс обратно, надо остановить слив, сняв корону и поправив локус, одновременно переведя фокус с удержания партнера на собственные ресурсы, на их прокачку.

tory2204

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Спасибо за возможность написать в рубрику, надеюсь, мое письмо попадет на разбор.

Мне 29 лет, работаю в крупной компании, сама себя полностью обеспечиваю, в длительных отношениях не была с 2019 года (тогда инициатором разрыва была я), на свидания не ходила и на сайтах знакомств не сидела до недавнего времени. В этом году было несколько свиданий, вспоминала эти навыки, гуглила на каком свидании можно держаться за руки.

(То, что автор подчеркивает, что обеспечивает себя сама в 30 лет, означает скорее всего, что с ее точки зрения женщину должен частично или полностью обеспечивать мужчина)

В конце октября на сайте познакомилась с А. 34 года, недавно переехал в Россию, работает на себя, строит все с нуля сейчас, в своей стране был дом, машина, бизнес и длительные отношения, которые закончились 2 года назад в его др из-за измены бывшей. Говорит, что это была ее манипуляция чтобы он запомнил. Переехал в РФ тк тут больше возможностей.

Мы поцеловались на 2 свидании, переспали на 3, я приехала к нему с чемоданом под предлогом, что у меня ранний вылет в командировку, а от него ближе до аэропорта. После тоже поехала к нему и недели две мы друг у друга ночевали, все было нормально.

У него в приоритете всегда будет работа на 1 месте, потом дети, родители и жена. Я тогда ответила, что могу быть циничной и, если б мне моя подруга пересказала такое, я бы ей ответила что парень просто хочет секса и ей не надо ни на что рассчитывать там. Он прям оживился, услышав про цинизм. Себе бы посоветовала этот совет тогда. Но я к тому моменту уже летала на крыльях любви и начала сливаться.

(Дело не в любви. Смотрите, друзья. Не любовь заставляет сливаться. Не вините любовь в своих сливах. Слив бывает только из-за переоценки своей значимости. Помните вертикаль слива? Слив сверху бывает из-за переоценки своего авторитета, слив снизу из-за переоценки своей нужности. Не бывает так, чтобы из-за любви сама собой росла корона или просто так начинался слив. Вот автор говорит парню, что ей не на что рассчитывать. Почему она давит ему на жалость? Потому что хочет показать свои серьезные ожидания, думая, что это польстит ему, думая, что он, обманутый женой, будет тронут. Это слив снизу – переоценка своей нужности. Ей кажется, что такое нытье – горячий шар, но СЗ ее от этого и подобного этому падает, она становится не призом, как ей хочется, а грузом)

Он очень наблюдательный, у него лучше выстроены границы, говорит что не будет держать человека, если тот решит уйти, не доверяет никому после прошлых отношений. Всегда замечал изменения у меня в голосе и спрашивал что случилось, я чувствовала безопасную обстановку и делилась эмоциями, а надо было прикрыть рот.

(Она пишет “выстроены границы”, словно хорошие границы это не способность отличать свое от чужого, а забор. Глухой такой высокий забор, за которым парень сидит и смотрит в дырочку, пока автор легкомысленно распахивает душу и открывает рот. То есть она не понимает, что такое границы, и не знает, над чем работать)

По телефону начались мои расспросы «как должны развиваться отношения, ищет ли он секс онли, какой у нас формат» и тд. Говорит просто секс ему не интересен, ни разу не снимал никого в клубе, важна связь и тд. Со мной отношения не серьезные сейчас, серьёзными они становятся через несколько месяцев, он это не озвучивает тк не эмоциональный, но это становится понятно по поступкам, и, если человек позволяет ему участвовать в жизни.

И вообще он за холодный расчет, хочет партнерские отношения. Сказал, что сейчас у него относительно меня дилемма, тк я много тревожусь, и если я сейчас такая эмоциональная, то что будет потом. Подумала, это звучит как испытательный срок, но и его логику, кажется, можно понять и согласиться.

(Она его прессовала, требуя отчетов и гарантий, а он все время оправдывался и осторожно намекал, что прессовать его не надо, иначе они расстанутся)

К тому моменту мы виделись 1 р в неделю и каждый день вечером созванивались. В этих звонках я почти каждый вечер затрагивала тему отношений или своего отношения к нему (сказала что не веду параллельно ни с кем общение, хочу узнавать его).

Иногда шланговал с ответами, иногда поддерживал разговор. Я не могла себя остановить, мне был не понятен наш формат.

(Она много раз в письме упомянет, что ей был не понятен формат и хотелось понять, поэтому она его пытала. Но от пыток формат становился все хуже и хуже. Он был ей не понятен, потому что он и был неопределенным в это время, он чувствовал какую-то симпатию, но не стабильно, и когда она выносила мозг, он не хотел с ней продолжения, а когда не выносила, отдыхал и опять хотел. Если не понятен формат как автору, что делать, друзья?)

Потом отменилась встреча из-за того что его задерживали на работе на неопределенное время, я была в курсе ситуации, но думала, что он все равно доедет до меня, тк встречу он не отменил и не предложил перенести. Когда он поздно вечером написал, что только зашел домой, я со слезами в голосе начала спрашивать, почему приходится ждать как дура, вообще-то люди по-другому назначают или переносят встречи, говоря прямо.

После написала смс с извинениями, мол понимаю, что и так был тяжелый день, а тут я с истерикой. Ответил «Меня загоны очень сильно отдаляют от человека , особенно когда человек рассматривает через призму только свои интересы. Я как то не особо по эмоциональным качелям. Мне важно мое внутреннее состояние. И когда я испытываю дискомфорт меня очень сильно отталкивает». Ответила, что понимаю и поэтому извинилась, стараюсь смотреть не только через свою призму. В душе осталась не согласна с эмоциональными качелями, кажется, что не устраивала их, а прокатилась на его.

(“Прокатилась на эмоциональных качелях” – еще один бессмысленный штамп, как и “выстроены границы”. Он, говоря про качели, имел в виду, что ему выносят мозг противоречивыми эмоциями, то истерят, то просят прощения. А она имела в виду, что истерика у нее из-за него. Но при чем тут качели? Это не просто плохие формулировки, за ними – нежелание автора понимать, что оказавшись минусом в дисбалансе нельзя выбивать внимание скалкой, дисбаланс от этого становится больше)

На следующий день у меня снова случилась истерика, тк я не понимала наш формат. Он сказал что чувствует ответственность за мое состояние и понимает, что и не держит и не отпускает. На утро получила смс «посидел я вчера подумал , и пришел к выводу что в моем случае я не правильно поступаю заставляя тебя ждать. Этот период для меня сложный и времени я выделить на взаимоотношения , я физически не могу. Чем выяснять отношения часами на пролет , правильней будет если каждый останется при своем и пойдет своей дорогой.»

Перезвонила ему сразу, сказала, что в жизни я достаточно спокойный и уравновешенный человек, понимаю, что он сейчас встает на ноги и это сложно, мое состояние это моя ответственность, предложила не рубить с плеча, дать мне время, сказала, что записалась к психологу работать со своей тревожностью, я готова ждать пока он разберется с работой. Он согласился попробовать. Продолжили общение в том же формате – встреча 1 р в неделю, звонки поздно вечером. Я до сих пор не понимаю, зачем было продолжать общаться, если у тебя нет времени на отношения. Получается он просто хотел с кем-то переспать, но не абы как, а чтоб была химия. Не понимаю толком на что я согласилась.

(Автор уговорила героя дать ей шанс, обещала исправиться. Он не смог отказать, согласился под ее щипцами продолжить. Но автор пишет, что согласилась она, и формулирует претензии герою, что он продолжил общение с ней. Хотя она сама его уговорила. То есть автор считает мужчину ответственным за все, что с ней происходит, что она чувствует, и даже за то, о чем она сама его просит. Это что такое у нее, кто понимает?)

Достала более изящные щипцы и продолжала тянуть из него что-то. Он как-то сказал, что не видит моего прогресса, а мне в тот момент искренне казалось, что он есть.

(Щипцы вряд ли были более изящные, к тому же СЗ ее уже была в районе нуля, если не ниже, поэтому любые щипцы раздражали все больше)

К тому моменту включила ищейку, и обнаружила его на другом сайте знакомств, сидит там регулярно. Сказала ему об этом, отнекивается что мол не переписывается там ни с кем, нет желания и времени.

Последние недели две мне дались максимально тяжело эмоционально, не могу работать и спать, все мысли в его сторону. я в какой -то момент перестала ему звонить, он набрал спустя неск дней, заметил, что пропала и что не делаю ему мозги.

(То есть хоть он и согласился “продолжить”, они больше не встречаются, он поддерживает какое-то общение из-за чувства беспокойства за нее)

Стараюсь заниматься собой и делами, получается чаще плохо. За последнюю неделю я звонила два раза с перерывами в 2-3 дня, мы не переписываемся. Первый раз просто болтали, в конце решила сказать (думала, что б не оставлять хвост), что пониманию сколько дичи натворила и неправильно было чтоб он выслушивал всю эту эмоциональность от малознакомого человека. Не знаю будет ли складываться наше общение дальше, говорю это чтоб не оставлять о себе впечатление истерички и что мне бы хотелось продолжить общение.

(Она считает, что можно стереть впечатление о себе, если сказать “я не такая”, автор верит в силу своих слов, поэтому часами и выносила мозг герою, уничтожая симпатию и доводя до отвращения. И беспокоясь о хвосте, она почему-то совсем не беспокоится от своем сливе. Липнуть, оправдываться и постоянно говорить о своем желании продолжить – это слив. Выносить мозг в случае автора – это тоже слив, а не косяк. Как думаете, почему? И в каком случае вынос мозга – косяк?)

Второй раз разговор толком не состоялся, он был на корпоративе, на след день перезвонил, сказал ничего не помнит. Отшутилась как-то, сказала, что все хорошо и ничего такого мы вчера не обсуждали, пусть не волнуется. Мы еще немного болтали, я чувствовала в себе силы, кажется у меня было больше спонтанности в диалоге, где-то смеялись. Раньше было ощущение, что есть между нами связь, я верила и ждала, сейчас связи нет, просто чужие люди.

Я стараюсь все силы направить на восстановление свои ресурсов, но плохо получается.

Стараюсь смотреть на прошедшие события другим глазами, скорей всего здесь кормлю свою корону:

– он знает, что я ревнивая и часто упоминал, что бывшая ему пишет до сих пор, он не читает и не блокирует, тк если кинет в блок это означает, что даст какую-то реакцию. Или что регулярно замечает, как женщины на него обращают внимание, я не реагирую на подобные фразы. Он считает себя завидным женихом.

(Ей кажется, что он старается вызвать ее ревность, хотя он старается отвязаться. А про бывшую рассказывал, потому что думал о ней и просто рефлексировал вслух)

– я слилась тк мне понравилась картина его будущего (он тоже хочет свой дом, говорил, что готов помогать и поддерживать своего партнера с бизнесом и тд), и я решила, что хочу быть в ней, а мне никто ничего не предлагал на самом деле,

(Здесь она отрефлексировала свое желание опереться на него, но не поняла, что проблема не в том, что он не предлагал, а в том, что нельзя опереться на чужие опоры)

– спрашиваю себя, зачем мне рядом человек, который внезапно посреди разговора пропадает на два часа и потом говорит, что у нему человек заезжал, я все равно не пойму.

(Тут она вроде понимает, что общение в дисбалансе это постоянные унижения и страдания, но почему-то считает, что не в дисбалансе дело, а в том что он плохо воспитан)

– не понимаю, если его так тяготили мои «серьезные разговоры», зачем было звонить самому или отвечать на мои звонки и слушать это все. Неужели настолько нравилась? Не понимаю тогда, что произошло сейчас, почему резко пропала инициатива. Или этим хотел поддерживать связь, чтоб получать доступ к телу? У меня ощущение, что разговоры никогда особо не клеились, если я не заводила тему отношений, у него кроме работы и писем от бывшей ничего не происходит как будто.

(Мы видим, что идея, что ее тело очень важно и нужно герою, не покидает автора ни за что. Наверное даже если герой будет бегать от нее и прятаться, она все равно будет думать, что он жаждет ее тела, но не хочет брать на себя обязательств. В принципе это главная проблема автора и суть ее векторной Попрошайки. Она считает, что за тело ей все должны, поэтому и выносила мозг, объясняя герою с первого дня, что нахаляву пользоваться ее телом не выйдет, надо платить, надо брать на себя мужскую ответственность и давать ей статус невесты. Герой юлил, потом пятился, потом уже просил оставить его в покое, а автор все продолжала стучать скалкой и упрекать героя за посягательство на ее тело нахаляву)

Устала уже сама от себя. Перечитываю ваши посты, вижу что присвоила себе человека, не проявляла уважения к его словам, забыла про «послали -иди» и еще много моих ошибок.

Умом почти понимаю, что такой человек мне скорей всего не нужен, но сердцем я все еще там, надеюсь и жду его камбэк.

(Понятно, почему “там”? Потому что пытается опереться на ЗВ. Он ей не нужен, а не она ему совсем не нужна. Объясните автору, как ЗВ мешает ей оторваться. И не просто мешает, а не даст)

Мы ведь не ставили точку, все как будто замерло в вакууме. Кажется, у меня уже давно нет КП и последние два звонка были лишними. Боюсь, что не встречу человека, который будет хотеть того же, быть таким же галантным и внимательным, как он был в начале. Мне больно от мысли, что я в кои-то веки почувствовала себя живой, и все сама же разрушила.

(Автор почувствовала себя живой, когда нашла себе мужчину. До этого она была мертвой. Как насекомые, которые оживают из закукленного состояния весной, когда появляется корм. Но на отношения нельзя смотреть как на потребление, надо что-то давать партнеру и это не тело. Почему нельзя свое тело рассматривать как вложение, объясните автору, друзья?)

Эволюция, пожалуйста, помогите разобраться, как правильно себя вести сейчас, вернуть себе себя, и его тепло и внимание, если это еще возможно. Уместно ли еще мне выходить на связь с ним?

(Чтобы вернуть себе себя, надо отцепиться от героя как от пищи, обратиться к собственным ресурсам. Чтобы отцепиться, надо осознать, что никакой симпатии не осталось на данный момент, СЗ близка к уровню отвращения, и никакими дополнительными разговорами ситуацию улучшить нельзя, только ухудшить, причем ухудшить динамично. Если он будет выражать беспокойство и что-то спрашивать, его надо успокоить, сказав ему, что все хорошо и вы в полном порядке. Есть ли у СЗ автора потенциал для какого-то роста для героя при условии полного карантина, пока исчезнут все щипцы и ощущения от щипцов, сложно сказать. Может быть и есть, но скорее всего незначительный. В любом случае ждать этого не нужно, иначе даже до 1 СЗ не дорастет, так и останется ниже нуля, а это чревато не только отвращением героя, но и слабой фигурой в поле автора, которая будет мешать ее новым отношениям. Понятно почему?)

Заранее спасибо Вам и комментаторам за разбор.

С уважением, Н.