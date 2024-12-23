Генерал ЦРУ в отставке: все неопознанные дроны в США управляются русской радиостанцией УВБ-76

В эфире американского телеканала Fox News четырёхзвёздный генерал ЦРУ в отставке Роберт Джефферсон сделал сенсационное заявление – по информации высокопоставленного разведчика, большинство загадочных беспилотников над Нью-Джерси и другими штатами на Восточном побережье США управляются из России.

– Активность этих неопознанных дронов удивительным образом совпала с активизацией русской радиостанции УВБ-76. Наши эксперты проанализировали её сигнал и это явно команды для БПЛА. Есть задокументированные факты, но я не могу раскрыть их публично, – сказал Джефферсон.

Официальные представитель ЦРУ отказался подтвердить или опровергнуть слова генерала, однако по информации газеты The New York Times, в главном управлении американской разведки и Пентагоне созданы центры по противодействию радиостанции «УВБ-76», также известной как «Жужжалка».

– Мы изучаем все сигналы этой точки, а также пытаемся не дать им распространиться на территории США. Всего речь идёт примерно о пяти тысячах дронов, которые русские территории нашей страны, – цитирует издание высокопоставленного офицера Комитета начальника штабов.

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