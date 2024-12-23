Конституционный суд: ограничение массовых собраний будет действовать до окончания пандемии COVID-19

Конституционный суд России признал законным ограничение массовых собраний и постановил, что оно будет действовать до окончания пандемии COVID-19.

Более того, местным органам власти запретили смягчать или менять установленный режим.

Согласно определению суда, на территории РФ пандемия заканчивается по указу президента. Поскольку соответствующий указ не был издан, эпидемическая угроза сохраняется, а вместе с ней и все соответствующие ограничения.

«Исходя из заботы о здоровье и благополучии населения Российской Федерации, руководствуясь санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, настоящее ограничение признаётся оправданным и необходимым в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2», – говорится в документе.

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