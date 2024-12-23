Мнение «аналитика»: О краже столетия… Путин, где мои миллионы?

Это вот и правда уму непостижимо!

Оппозиционный политик, бывший первый зампред Центробанка России Сергей Алексашенко посчитал, что одних только сверхдоходов от экспорта нефти #Россия получила на 4,5 трлн долл. за последние 20 лет. Это те #деньги, которые возникли от превышения реальной экспортной ценой в 2004-2024 гг. уровня 20 долл. за баррель — многолетнего среднего за предыдущие десятилетия.

Грубо говоря, каждые 10 лет получалась ещё одна #экономика России впридачу. И как-то мы должны бы уже давно обогнать Германию как по размерам ВВП, так и по достатку граждан.

А где это всё?

Отвечаем.

Ну, во-первых, уважаемый экономист ненавязчиво путает выручку от продаж и прибыль. Меж тем себестоимость добычи и транспортировки «чёрного золота» тоже не стояла на месте, а плавно росла. Во-вторых, что ещё хуже, Сергей Алексашенко путается в цифрах. Ибо, согласно данным ЦБ РФ, весь российский нефтяной экспорт с 2004 года не составил в сумме и 2,5 трлн долл.

Но это полдела.

Допустим даже, что 4,5 трлн — это выручка от продаж не только нефти, но и газа, нефтепродуктов, угля и проч. сырья, цены на которое так или иначе привязаны к нефтяным котировкам. Вот эта сумма — много или мало?

Если прикинуть на душу российского населения, то это — чуть больше 30 тыс. долл. «на рыло» за все 20 лет. Или по 1550 долл. в год каждому. Оно, конечно, тоже неплохо. Но вовсе не так феерично. Средние #пенсии, например, выросли и то более существенно.

Нет, понятно, что-то украли, что-то пролюбили, что-то «потеряли» по доброте душевной.

Но так-то, если по-честному, сильно ли улучшат #жизнь +130 долл. в месяц?

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