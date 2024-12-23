 

Мнение «аналитика»: О краже столетия… Путин, где мои миллионы?

23.12.2024, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Это вот и правда уму непостижимо!

Оппозиционный политик, бывший первый зампред Центробанка России Сергей Алексашенко посчитал, что одних только сверхдоходов от экспорта нефти #Россия получила на 4,5 трлн долл. за последние 20 лет. Это те #деньги, которые возникли от превышения реальной экспортной ценой в 2004-2024 гг. уровня 20 долл. за баррель — многолетнего среднего за предыдущие десятилетия.

Грубо говоря, каждые 10 лет получалась ещё одна #экономика России впридачу. И как-то мы должны бы уже давно обогнать Германию как по размерам ВВП, так и по достатку граждан.

А где это всё?

Отвечаем.

Ну, во-первых, уважаемый экономист ненавязчиво путает выручку от продаж и прибыль. Меж тем себестоимость добычи и транспортировки «чёрного золота» тоже не стояла на месте, а плавно росла. Во-вторых, что ещё хуже, Сергей Алексашенко путается в цифрах. Ибо, согласно данным ЦБ РФ, весь российский нефтяной экспорт с 2004 года не составил в сумме и 2,5 трлн долл.

Но это полдела.

Допустим даже, что 4,5 трлн — это выручка от продаж не только нефти, но и газа, нефтепродуктов, угля и проч. сырья, цены на которое так или иначе привязаны к нефтяным котировкам. Вот эта сумма — много или мало?

Если прикинуть на душу российского населения, то это — чуть больше 30 тыс. долл. «на рыло» за все 20 лет. Или по 1550 долл. в год каждому. Оно, конечно, тоже неплохо. Но вовсе не так феерично. Средние #пенсии, например, выросли и то более существенно.

Нет, понятно, что-то украли, что-то пролюбили, что-то «потеряли» по доброте душевной.

Но так-то, если по-честному, сильно ли улучшат #жизнь +130 долл. в месяц?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Пополнение коллекции

24.12 / Мнение: Ютуб в России обвалился?

24.12 / Мнение «аналитика»: О поисках выхода… Путина опять «поводят за нос» и снова «кинут»?

23.12 / Мнение: Ядерные планы Японии, импорт русского урана в США и новый реактор во Франции

23.12 / Рупор кремлевской пропаганды: К вам стучится Святой Николай

23.12 / Мнение: Хитрый План Путина

23.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Дайте газ, а не то…

23.12 / Мнение: Откуда берутся живые торпеды в РФ?

23.12 / Личное: “Почувствовала себя живой”

23.12 / Генерал ЦРУ в отставке: все неопознанные дроны в США управляются русской радиостанцией УВБ-76

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика