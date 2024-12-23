 

Мошенники заманивали детей в онлайн-казино через платформу Roblox

23.12.2024, 16:05, Разное
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Игровую компанию Roblox обвинили в нарушении прав несовершеннолетних из-за дыр в системе безопасности платформы, которые позволяли детям играть в подпольных онлайн-казино. Сервисы BoxFlip и RBLXWild предоставляли доступ к ним через учетные записи пользователей Roblox, для ставок использовалась внутриигровая валюта Robux. Выигрыш можно было обменять на криптовалюту и обналичить с комиссией.

Как рассказал 16-летний американец, он начал играть в этих казино в 14 лет, когда еще понятия не имел о том, что такое азартные игры. Но очень быстро втянулся, начал получать адреналин от крупных ставок и в итоге спустил порядка $190 000. Эти казино работают так же, как и их реальные аналоги – там все сделано для удержания людей и искушения их тратить все больше и больше в надежде на крупный выигрыш.

Представители платформы Roblox отрицают все обвинения, но признают, что получение подобных претензий, включая судебные иски, является «частью бизнеса». Компания пыталась бороться с нелегальными казино, но делала это без должного энтузиазма и только сейчас подала на их организаторов в суд. Однако это не решает главной проблемы – политика игровой платформы направлена не на защиту несовершеннолетних пользователей, а на то, чтобы монетизировать их увлечения.

Одно из прошлых обвинений в адрес Roblox гласит, что компания стимулирует разработчиков и маркетологов создавать игровые проекты, которые будут поощрять детей тратить на них как можно больше времени. И, соответственно, денег – большинство игр на платформе платные. В сентябре окружной судья США постановил, что ряд решений по дизайну и геймплею в таких проектах заведомо подвергают детей опасности.Источник &#8212 Sky News


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