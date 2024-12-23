Для покупки презервативов придётся предъявить свидетельство о рождении ребёнка

В рамках национального проекта по повышению рождаемости Минздрав утвердил новые правила продажи контрацептивов. С 1 марта 2025 года приобрести презервативы смогут только граждане, у которых есть как минимум один ребенок.

– Мы должны быть уверены, что человек уже внёс свой вклад в демографию страны, прежде чем разрешать ему планировать семью, — заявила заместитель министра здравоохранения Анна Рожкова.

Уже в ближайшее время все российские аптеки обяжут закупить сканеры для подтверждения подлинности документов. Заведения, не успевшие исполнить норму закона до 1 марта, будут лишаться лицензии, так же как и те, кто попытается продать презервативы без свидетельства о рождении.

Особые правила покупки введены для молодожёнов — им придётся предоставить расписку о намерении завести ребёнка в течение первого года брака. В случае невыполнения обязательств все приобретённые контрацептивы придется вернуть, пояснили в министерстве.

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