 

Для покупки презервативов придётся предъявить свидетельство о рождении ребёнка

23.12.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В рамках национального проекта по повышению рождаемости Минздрав утвердил новые правила продажи контрацептивов. С 1 марта 2025 года приобрести презервативы смогут только граждане, у которых есть как минимум один ребенок.

– Мы должны быть уверены, что человек уже внёс свой вклад в демографию страны, прежде чем разрешать ему планировать семью, — заявила заместитель министра здравоохранения Анна Рожкова.

Уже в ближайшее время все российские аптеки обяжут закупить сканеры для подтверждения подлинности документов. Заведения, не успевшие исполнить норму закона до 1 марта, будут лишаться лицензии, так же как и те, кто попытается продать презервативы без свидетельства о рождении.

Особые правила покупки введены для молодожёнов — им придётся предоставить расписку о намерении завести ребёнка в течение первого года брака. В случае невыполнения обязательств все приобретённые контрацептивы придется вернуть, пояснили в министерстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Мнение: Ютуб в России обвалился?

24.12 / Мнение «аналитика»: О поисках выхода… Путина опять «поводят за нос» и снова «кинут»?

23.12 / Мнение: Ядерные планы Японии, импорт русского урана в США и новый реактор во Франции

23.12 / Рупор кремлевской пропаганды: К вам стучится Святой Николай

23.12 / Мнение: Хитрый План Путина

23.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Дайте газ, а не то…

23.12 / Мнение: Откуда берутся живые торпеды в РФ?

23.12 / Личное: “Почувствовала себя живой”

23.12 / Генерал ЦРУ в отставке: все неопознанные дроны в США управляются русской радиостанцией УВБ-76

23.12 / Мнение: У кого в России растут зарплаты, хорошо ли быть бедным и как снижали зарплаты при Сталине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика