Для покупки презервативов придётся предъявить свидетельство о рождении ребёнка
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В рамках национального проекта по повышению рождаемости Минздрав утвердил новые правила продажи контрацептивов. С 1 марта 2025 года приобрести презервативы смогут только граждане, у которых есть как минимум один ребенок.
– Мы должны быть уверены, что человек уже внёс свой вклад в демографию страны, прежде чем разрешать ему планировать семью, — заявила заместитель министра здравоохранения Анна Рожкова.
Уже в ближайшее время все российские аптеки обяжут закупить сканеры для подтверждения подлинности документов. Заведения, не успевшие исполнить норму закона до 1 марта, будут лишаться лицензии, так же как и те, кто попытается продать презервативы без свидетельства о рождении.
Особые правила покупки введены для молодожёнов — им придётся предоставить расписку о намерении завести ребёнка в течение первого года брака. В случае невыполнения обязательств все приобретённые контрацептивы придется вернуть, пояснили в министерстве.
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