 

Олег Кашин задержан под Вологдой при попытке похитить новый бюст Сталина

23.12.2024, 13:33, Разное
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В ночь на 22 декабря в Вологодской области за превышение скоростного режима сотрудниками полиции был остановлен автомобиль ВАЗ-2106.

В ходе проверки документов установлено, что за рулём транспортного средства находится признанный иностранным агентом журналист Олег Кашин, а в багажнике «Шестёрки» силовики обнаружили бюст Иосифа Сталина, который был накануне торжественно открыт в Вологде.

– Установлено, что гражданин Кашин нелегально прибыл в Россию по заданию западного белогвардейского центра с тайной миссией сорвать открытие монумента Иосифу Виссарионовичу Сталину, – сказал официальный представитель СК по Вологодской области Вячеслав Менжинский.

По данным «Вологодской правды», иноагент-белогвардеец не успел прибыть в Вологду в день открытия бюста, поэтому принял решение похитить скульптуру Ленина, вывести её за границу и уничтожить во время одного из своих стримов.

В настоящий момент Кашин находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За похищение памятника и незаконное пересечение границы ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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