 

В Китае завершается проходка туннеля — многократного мирового рекордсмена

23.12.2024, 12:45, Разное
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В Цзинане, столице китайской провинции Шаньдун завершается проходка самого большого в мире по размеру подводного туннеля. Уже пройдено 3290 м, общая его протяженность составит 5755 метров. В ходе этого грандиозного строительства уже установлено несколько мировых рекордов. Один из них — самый большой в мире туннелепроходческий комплекс ТВМ, который взял на вооружение подрядчик, компания China Railway 14th Bureau Group.

Пройденный участок имеет диаметр 17 м и состоит из 500 гидроизоляционных колец, что также является мировым рекордом. Для сравнения, знаменитый туннель под Ла-Маншем (состоит из трех туннелей: двух железнодорожных и автомобильного) имеет диаметр 7,6 м, хотя он значительно длиннее — 50,5 км.

Туннель Цзинань-Хуанган подо дном Желтой реки будет состоять из шести полос в обоих направлениях, расположенных в два яруса. Максимально разрешенная скорость для автотранспорта составит 60 км/ч.

Прокладка началась 1 сентября этого года. Строителям понадобилось всего 110 дней, чтобы завершить подводную часть туннеля. Скорость проходки составила от 16 до 18 метров в сутки — еще один мировой рекорд.

Несколько слов о туннелепроходческом комплексе ТВМ немецкой компании Herrenknecht. Диаметр выемки этой гигантской буровой машины составляет 17,5 м, что соответствует 5-этажному дому, мощность режущей головки — 7510 л. с.

Режущий диск снабжен системой промывки для предотвращения засорения и телескопической системой камер для контроля за режущими зубьями. По оценкам экспертов, машина обошлась подрядчику примерно в $80 млн. Строительство туннеля-рекордсмена должно завершиться к концу 2025 года.

Источник &#8212 STDaily


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