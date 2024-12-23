Мнение: Про некомфортные рабочие места

Читатель CanSee рассказывает про странные (казалось бы) компании, которые не хотят обеспечить сотрудникам элементарный комфорт на рабочем месте, но при этом всё равно жалуются на «обленившийся народ». Цитирую из письма:

С квалифицированными кадрами всё логично. Если у человека до Спецоперации была зарплата в 100-200 тысяч рублей и выше, воевать он скорее всего не поедет. Немногие захотят поменять уютный офис на холодный окоп, в котором могут убить — особенно без существенного выигрыша в деньгах. С другой стороны, для дворника-уборщика-продавца и т. д., получавшего раньше по 20 тысяч в месяц, увеличение зарплаты в 10 раз будет неплохим аргументом «за». С рынка труда исчезли несколько сотен тысяч человек — понятно, что на рынке труда образовался дефицит, и понятно, где он образовался в первую очередь.

Я сейчас наблюдаю, как человек в небольшом городе ищет работу, как раз не требующую каких-то особых знаний — продавец, оператор колл-центра, администратор офиса и т. д. И со стороны работодателей очень распространена какая-то совершенно лютая дичь.

1. Половина бизнеса, которому требуется продавцы, по непонятным причинам запрещает им сидеть. Без всяких объяснений — просто нельзя, и всё. Есть покупатели, нет покупателей — или стой, или ходи туда-сюда, но не вздумай присесть. Стулья и табуретки специально убираются. Причём иногда такое делают даже те, у кого продавцы работают посуточно. Да, 24 часа на ногах просто потому, что руководство так хочет. Поймают продавца за сидением — лишат премии. Конечно же, очень быстро у продавцов начинают болеть ноги, потом начинается варикоз, потом он прогрессирует — тенденция понятна. Разумеется, большинство продавцов это понимает и соглашается на такую работу разве что совсем уж от безысходности.

2. Ещё половина бизнеса (часто те же организации, что и в предыдущем пункте) очень не любит расследовать мелкие магазинные кражи. Обычно у них даже есть система видеонаблюдения, но искать вора всё равно никто не будет. Украл бомж бутылку водки — зачем пытаться что-то сделать, если можно просто заставить продавцов скинуться и компенсировать с зарплаты? Когда продавцы вдруг выясняют, что треть зарплаты придётся отдать на компенсацию краж, мысль о смене места работы у них появляется сама собой.

3. На многих рабочих местах нет даже минимальных удобств. Продавцам приходится бегать в туалет куда-нибудь в торговый центр на соседней улице, обедать прямо за кассой в редкие промежутки, пока нет клиентов, еду есть холодной, потому что нет микроволновки и т. д.

4. Многие даже крупные торговые сети попросту обманывают работников. Предлагают прийти работать как бы на испытательный срок, но без какого-либо оформления. Причём этот «испытательный срок» иногда называют до трёх месяцев. А по окончании человеку говорят, что он не прошёл, и денег не платят вообще. Да, это реальные случаи. Напоминаю, это в небольшом городе, где «сарафанное радио» отлично работает, и если не все, то очень многие друг друга лично знают.

Наверняка если поискать, то можно найти и другие странные способы экономить на персонале.

В таких условиях адекватному бизнесу совершенно необязательно повышать зарплаты, чтобы найти работников. Можно просто стать немного лучше, чем другой подобный бизнес. Перестать тешить своё чувство собственной важности нелепыми и ничем не обоснованными запретами, начать вести дела честно, организовать работникам хотя бы минимально комфортные бытовые условия, не плевать на кражи, а бороться с ними, насколько это возможно. По деньгам затраты выходят либо небольшими, либо их нет вообще. А привлекательность для работников повышается значительно. Беды с неквалифицированными кадрами не будет. Но нет, огромная доля российских бизнесменов продолжает со слезами на глазах грызть кактус.

«Разрешить продавцам сидеть? Да где вы такое видели?» и т. п. И тут же — «Никто работать не хочет, совсем народ обленился»…

С одной стороны, да, согласен. Комфортные условия труда и адекватное отношение со стороны руководства позволяют удерживать сотрудников даже в нынешних тяжёлых условиях. В организациях, в которых я принимаю решения, сидеть можно, условия для обеда есть, а с испытательным сроком не обманывают. Вообще, заставлять продавцов работать по 24 часа — это что-то варварское. Лично я в Петербурге у продавцов смен длиннее 12 часов не видел.

Однако всё же предприниматели, поведению которых удивляется автор письма, имеют некоторые резоны для скотства. Я написал было большой пост с пояснением причин, которые побуждают некоторых моих коллег вести себя именно так, однако он получился слишком неполиткорректным, так что я решил в итоге спрятать его за пейволл, в «Школу Капитализма» (ссылка).

Здесь же я ограничусь констатацией двух фактов. Во-первых, дураков среди предпринимателей меньше, чем кажется. Дураки встречаются, конечно — как же без них — но всё же система капиталистического отбора работает таким образом, что совсем уж безнадёжные дураки из бизнеса постепенно вылетают. Средний предприниматель более-менее адекватен, поэтому даже у «глупых» на вид решений есть рациональные причины.

Во-вторых, даже в маленьких городах, не говоря уже о мегаполисах, есть не только плохие, но и хорошие места работы. Дефицит кадров свирепствует и там, и там. Поэтому если кто-то работает на плохом месте работы, вместо того чтобы уволиться и перейти в хорошее, обычно это не просто так.