Новогодняя традиция под угрозой – учёные обнаружили печенежские корни Снегурочки

Доцент исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Василий Кочетов обнаружил в половецких летописях XIII века упоминания о Снегурочке как о старшей жене печенежского хана.

Впоследствии, говорит он, это имя перешло к языческой богине.

– В ходе моих исследований я наткнулся на половецкие рукописи, в которых упоминается персонаж, напоминающий современную Снегурочку, – рассказал Ягужинский радио «Комсомольская правда». – Оказалось, что в древности такой титул носила старшая жена печенежского хана. Также найден ярлык, выданный князю Святополку Окаянному ханом Тохтамышем, предписывающим внедрить на Руси культ Снегурочки в качестве новогоднего символа.

Минкульт пока не спешит рекомендовать организаторам новогодних мероприятий воздерживаться от использования образа Снегурочки из-за её спорного происхождения. В ведомстве напомнили о случае, когда Деда Мороза в 2009 году заподозрили в еврейском происхождении и едва не сорвали новогодние торжества. Лишь в последние дни декабря учёные установили, что ивритоподобные символы на одной из первых фотокарточек с Дедом Морозом – обычная славянская вязь, после чего праздник был спасён.

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