 

Дубай намерен трансформировать себя в «город пешеходов»

23.12.2024, 9:30, Разное
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Дубай — город, известный своей жаркой пустынной средой — может в скором времени стать настоящим раем для пешеходов. Новый проеккт «Dubai Walk» предполагает создание 6500 километров пешеходных дорожек по всему городу, из которых 2300 километров составят обновленные существующие пути.

В рамках проекта также запланировано строительство 110 подземных переходов и мостов, что повысит доступность транспорта для пешеходов. Целью проекта является повышение доли пешеходов в общем объеме городского трафика до 25 % к началу 2040 года. При этом маршруты будут создаваться самые разнообразные — от сельских, горных и городских, соединяющих основные достопримечательности города, до прибрежных и сценических.

Одним из ключевых элементов проекта станет «Петля будущего» — кондиционируемый надземный переход протяженностью 2 000 метров. Он будет соединять главные достопримечательности Дубая. Реализация задуманного будет осуществляться постепенно на протяжении 10 лет. При этом пилотная фаза займет первые два года, а полное завершение намечено на 2040 год.

Источник &#8212 Emirates News Agency


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