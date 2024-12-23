Дубай намерен трансформировать себя в «город пешеходов»

Дубай — город, известный своей жаркой пустынной средой — может в скором времени стать настоящим раем для пешеходов. Новый проеккт «Dubai Walk» предполагает создание 6500 километров пешеходных дорожек по всему городу, из которых 2300 километров составят обновленные существующие пути.

В рамках проекта также запланировано строительство 110 подземных переходов и мостов, что повысит доступность транспорта для пешеходов. Целью проекта является повышение доли пешеходов в общем объеме городского трафика до 25 % к началу 2040 года. При этом маршруты будут создаваться самые разнообразные — от сельских, горных и городских, соединяющих основные достопримечательности города, до прибрежных и сценических.

Одним из ключевых элементов проекта станет «Петля будущего» — кондиционируемый надземный переход протяженностью 2 000 метров. Он будет соединять главные достопримечательности Дубая. Реализация задуманного будет осуществляться постепенно на протяжении 10 лет. При этом пилотная фаза займет первые два года, а полное завершение намечено на 2040 год.

Источник — Emirates News Agency