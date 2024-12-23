Рупор кремлевской пропаганды: С начала “СВО” (якобы) уничтожено 30 пусковых установок ЗРК “Пэтриот”

С начала СВО уничтожено 30 пусковых установок ЗРК "Пэтриот"

ВС России поразили в ходе спецоперации на Украине минимум 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США.

Об этом свидетельствует подсчёт РИА Новости на основе официальных данных Минобороны.

По информации агентства, самым результативным стал удар 16 мая 2023 года, когда, по достоверно подтверждённым данным, ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» по Киеву были уничтожены сразу пять пусковых установок ЗРК Patriot, а также многофункциональная радиолокационная станция.

15 декабря Минобороны сообщило, что ВС России поразили четыре пусковые установки ЗРК Patriot американского производства.

https://russian.rt.com/ussr/news/1412850-patriot-svo – цинк

Самым эпичным конечно было поражение батареи ЗРК "Пэтриот" в Жулянах когда она в панике пыталась отработать полным залпом по Кинжалу, отстреляв все ракеты, но не добившись попаданий. Ну и эпизод с поражением на марше одной из батарей тоже памятен.

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