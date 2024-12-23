 

Рупор кремлевской пропаганды: С начала “СВО” (якобы) уничтожено 30 пусковых установок ЗРК “Пэтриот”

23.12.2024, 5:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С начала СВО уничтожено 30 пусковых установок ЗРК "Пэтриот"

ВС России поразили в ходе спецоперации на Украине минимум 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США.
Об этом свидетельствует подсчёт РИА Новости на основе официальных данных Минобороны.

По информации агентства, самым результативным стал удар 16 мая 2023 года, когда, по достоверно подтверждённым данным, ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» по Киеву были уничтожены сразу пять пусковых установок ЗРК Patriot, а также многофункциональная радиолокационная станция.

15 декабря Минобороны сообщило, что ВС России поразили четыре пусковые установки ЗРК Patriot американского производства.

https://russian.rt.com/ussr/news/1412850-patriot-svo – цинк

Самым эпичным конечно было поражение батареи ЗРК "Пэтриот" в Жулянах когда она в панике пыталась отработать полным залпом по Кинжалу, отстреляв все ракеты, но не добившись попаданий. Ну и эпизод с поражением на марше одной из батарей тоже памятен.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Мнение: Ютуб в России обвалился?

24.12 / Мнение «аналитика»: О поисках выхода… Путина опять «поводят за нос» и снова «кинут»?

23.12 / Мнение: Ядерные планы Японии, импорт русского урана в США и новый реактор во Франции

23.12 / Рупор кремлевской пропаганды: К вам стучится Святой Николай

23.12 / Мнение: Хитрый План Путина

23.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Дайте газ, а не то…

23.12 / Мнение: Откуда берутся живые торпеды в РФ?

23.12 / Личное: “Почувствовала себя живой”

23.12 / Генерал ЦРУ в отставке: все неопознанные дроны в США управляются русской радиостанцией УВБ-76

23.12 / Мнение: У кого в России растут зарплаты, хорошо ли быть бедным и как снижали зарплаты при Сталине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика