Мнение: Их цель – сломать

Евген БэдКомедиан выпустил гневный ролик про то, как плохо ему, как популярному видеоблогеру, работать с ВК в условиях “замедления” Ютуба. Ролик производит странное впечатление – как будто старина Бэд не понимает, куда попал и с кем имеет дело. Он перечисляет многочисленные косяки сервиса ВК, удивляется, типа, “ну неужели они не понимают, ведь нам, блогерам, с ними работать максимально неудобно!!” Выглядит всё так, как будто он надеется, что хозяева ВК стоят с блокнотиком и конспектируют, чтобы знать, что надо им исправить в их работе.

Хотя очевидно, что если в ВК его кто-то и слушает, то они испытывают чувство глубочайшего удовлетворения. Они слушают, как будто Бэд их ХВАЛИТ. Ведь руководство РФ добивается именно этого – желает СЛОМАТЬ всем пользователям Рунет. Как можно капитальнее – так, чтобы в Рунете нельзя было ни помещать посты, ни заливать ролики, ни вести стримы – чтоб вообще НИЧЕГО тут не работало. И если Бэд взвыл и начал жаловаться – это для них сигнал: “Верной дорогой идете, товарищи!”

Ведь в происходящем нет ничего случайного. Надо понимать, что действующие власти НЕНАВИДЯТ интернет в принципе. Как ни крути, а интернет в России – способ для ЛЮБОГО человека читать и размещать свободный контент, а это – НИЗЗЯ. Их цель в конечном счете – не “замедлить” чего бы то ни было, а просто – ВЫКЛючить ко всем чертям. Чтоб вообще ни черта не осталось.

Их цель – превратить Рунет в Гостелерадио. Гостелевидение – это и был для нынешних чинуш потерянный рай: чтобы просто был, как в СССР, один Ящик с четырьмя кнопками, на которых МОГУТ что-то вещать исключительно проверенные, специально отобранные товарищи (не Бэд Комедиан какой-то!), по заранее утвержденной методичке. Поэтому они все “импортные” площадки тупо запретили (Тик-Ток, Инстаграмм, Фейсбук, Твиттер и остальные), а все отечественные засадили “менеджерами”, специально отобранными по принципу “чем тупее, тем лучше”, призванными загадить их до отвращения всеми пользователями.

Не все пока поняли, что цель властей – не помогать населению, а наоборот – делать жизнь как можно сложнее и непонятнее. В области интернета – однозначно. Скрепы. Традиционные ценности. Деторождение. Какой вам еще Рунет?!

У Евгена на Ютубе – 900 тысяч подписчиков. Свой ролик про ВК он выпустил на Ютубе, за 6 часов получил 725 тысяч просмотров. Жизнь опять побеждает смерть неизвестным науке способом.