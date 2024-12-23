 

Рупор кремлевской пропаганды: О “запрете пиротехники”

23.12.2024, 2:35, Разное
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О "запрете пиротехники"

На фоне различных инцидентов депутат Госдумы Артем Кирьянов предложил запретить использование пиротехники в период новогодних праздников. Политик отмечает, что уже произошло несколько минитерактов пиротехникой в отделениях банков, поджоги военкоматов и отделений полиции.

А ещё, можно запретить бензин, ведь он входит в состав коктейля Молотова. Также можно запретить гражданам выходить на улицу, ведь это они под влиянием вражеских спецслужб это устраивают. Лучше бы депутат предложил обучать общество правилам информационной безопасности. Лучше бы депутат предложил усилить информационное противоборство в нашей стране профессионалами-практиками, а не теоретиками с научными степенями и званиями, которые дальше своих кабинетов не выходили. Но это слишком сложно. Легче всё запретить.

@NeoficialniyBeZsonoV – цинк

Трудно не согласиться. А еще в Германии машина наехала на людей. Надо запретить машины.
Некоторые инициативы в Госдуме вызывают острые приступы состояния рука-лицо.

Так то да – необходимо работать с гражданами, усиливать разъяснительную работу. Ну и само собой ввести смертную казнь за терроризм, не применительно к данным подрывам, а вообще.

Источник: Colonel Cassad


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