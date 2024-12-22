Мнение: Цена решения демографической проблемы, продление маткапитала и 13-я пенсия

1. Чтобы решить демографическую проблему России, одних только денег категорически недостаточно. Надо менять, извините за выражение, менталитет. Но если представить, что дело всё же именно в деньгах, или что задача перестраивания психологии наших граждан на просемейную и многодетную уже решена, сколько понадобится денег, чтобы с запасом защитить Россию от вымирания? Это попытался подсчитать keleg (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3):



…Сейчас в России рождается 1,2 млн детей в год. Чтоб население росло, нужно бы два миллиона.

Финансирование одного ребёнка на уровне прожиточного минимума до 18 лет это 16 тысяч * 216 месяцев = 3,5 миллиона рублей.

Итого, два миллиона детей будут стоить порядка 7 триллионов рублей.

На оборонку в 25 году рассчитывают потратить 13 триллионов. До войны её финансирование было порядка 4 триллионов в год.

Итого — деньги на решение демографической проблемы вполне можно найти, после окончания войны.

Эти расчёты нужно дополнительно пояснить. 2 миллиона детей в год надо умножить на 18 лет – получается, в общей сложности 36 миллионов детей разного возраста должно быть в России (поначалу, конечно, их будет сильно меньше, ближе к 25 миллионам, с учётом предыдущей низкой рождаемости). Считаем: 16 тысяч рублей в месяц * 12 месяцев * 36 миллионов = 6,912 триллиона рублей в год.

Здесь можно со многим поспорить, как по вопросу реальной величины прожиточного минимума (сколько достаточно тратить на прокорм и насколько снижаются расходы на каждого отдельного ребёнка в рамках многодетной семьи за счёт эффекта масштаба), так и по вопросу того, а нужно ли детей содержать до 18 лет, или достаточно примерно до 12-15, как было в старые добрые времена.

Если предположить, что затраты на ребёнка в рамках многодетной семьи можно снизить в среднем на 30% (оптом дешевле), а возраст совершеннолетия переопределить в 15 лет, то рассчитанная выше сумма в 3,5 миллиона рублей превращается уже в 2 миллиона – примерно стоимость автомобиля среднего ценового сегмента. Тогда стоимость одного ребёнка будет составлять 50 медианных зарплат (если брать цифру в 40 тысяч рублей). А цифра в 7 триллионов рублей в год превращается в 4 триллиона…

Лично я, повторюсь, полагаю, что проблема вообще не в деньгах. Скажу больше: опыт других стран показывает, что выделение нескольких триллионов на пособия демографию… ухудшит. Во-первых, пособия такого рода обесценивают семью и стимулируют разводы. Разводиться гораздо проще, когда материальные проблемы вчерне решены. Во-вторых, пособия практически везде выдаются только тем, кто беднее определённого уровня. А это, в свою очередь, отвращает людей от работы: какой смысл работать, если тебя за это оштрафуют, лишат пособия?

2. Программу материнского капитала тем временем продлят до 31 декабря 2030 года, его размер увеличат (ссылка):



Как следует из одобренного в кабмине законопроекта Минтруда, с 2027 по 2030 годы право на соответствующие выплаты получат около пяти миллионов российских семей. Дополнительные расходы на реализацию этой меры соцподдержки в указанный период оценили в 2,776 триллиона рублей. <…>

С 2025 года сумма увеличится на 7,3 процента и достигнет 676 тысяч рублей. Год спустя выплату проиндексируют еще на 4,5 процента до 706,8 тысячи. Ее смогут получить семьи, где есть только один ребенок, родившийся начиная с начала 2020-го, либо несколько детей, родившиеся до этого года.

Если второй, третий или последующий ребенок родился после 1 января 2020 года и семья ранее не получала маткапитал, в 2025 году сумма выплат составит 893,8 тысячи рублей, а в 2026-м — 934 тысячи. Доплата за второго ребенка семьям, которые уже получили материнский капитал за первого, составит в 2025 году 217 тысяч рублей.

Это к вопросу о «зажравшихся», как полагают некоторые, жителях столицы. В некоторых регионах на маткапитал можно купить квартиру или как минимум полквартиры. В Москве — всего лишь два квадратных метра. Если учесть, что купленная с использованием маткапитала квартира становится юридически заражённой, неудивительно, что в Москве маткапитал многие предпочитают вообще не получать.

3. В Госдуме тем временем популисты требуют раздавать населению деньги. Просто так, чтобы сделать электорату приятно.

Например, предлагается выплачивать пенсионерам «13-ю пенсию» ежегодно на день рождения, чтобы люди использовали эти деньги на «празднование или личные нужды» и чувствовали, что государство о них заботится (ссылка).

Откуда конкретно депутат собирается брать деньги на 13-ю пенсию, не сообщается. Предположу, что из сокращения зарплат военным или врачам.