Мнение: Брежнев и Ельцин

18 лет назад, как я неожиданно обнаружил, в России были слюнявые торжества по поводу “100-летия со дня рождения дорогого Леонида Ильича”. Я негодовал:

Укатанные сивки

Бушующая в стране вакханалия в связи со “столетием со дня рождения дорогого Леонида Ильича Брежнева” у нормального человека, по-моему, не может вызывать ничего, кроме омерзения. К сожалению, нормальных людей вокруг, по всей видимости, значительно меньше, чем хотелось бы думать.

Самое поразительное, что нынче над “сиськами-масиськами” старого маразматика из Политбюро плачут от умиления чуть ли не те же самые люди, которые в другом случае дрожат от праведного гнева, вспоминая, как “этот ваш пьяный Ельцин оркестром дирижировал!” Пьяный Ельцин опозорил бедолаг чуть ли не лично и на всю жизнь; а вот “дорогой Леонид Ильич” им “дорог и такой” – с “цацками”, в которые он превратил высшие военные ордена, с “масиськами” и “азербаржаном” – словом, со всем тем, про что в 70е говорили “брови длинные, густые, речи длинные, пустые”.

А знаменитая “пятилетка похорон” (1980-1985), когда страна не успевала от одного траура перейти к другому, не менее трагическому! Это ж именно “дорогой Леонид Ильич” ввел традицию “править страной ногами вперед”, когда у руля замелькали безнадежно старые и больные люди!

Кто-то явно не в ладах с логикой: если уж мы признаём, что “пьяный Ельцин позорил страну” – то что ж тогда с ней делал маразматик Брежнев? При этом справедливость требует признать, что “пьянство” Ельцина – это все ж, как ни крути, явление временное, то есть правитель трезвел хотя бы иногда; быть “вечно пьяным” так же трудно, как и “вечно молодым”. А вот маразматик, как ни больно это признать, “проспаться” не может никогда, по определению.

Что же мы празднуем? То, как орда выживших из ума старцев во главе с еле шевелящим языком “товарищем Брежневым” представляла нашу страну перед всем миром?

Параллели между Ельциным и Брежневым можно продолжать. Ельцину до сих пор многие не могут простить “развязывание чеченской войны”. Однако и “наш Ильич” может “похвастать” не меньшим – именно при нем состоялось вторжение в Афганистан. И опять сравнение не в пользу Брежнева: Чечня – это по крайней мере “война за свою родную землю”, во всяком случае, такое понимание оправдано. А вот за каким рожном погибали наши солдаты 19-20 лет от роду в далекой, нищей и никому не нужной стране – понять так до сих пор никто и не может.

Я думаю, что нынешнее возвеличивание Брежнева стало возможным только благодаря, увы, резкому падению самооценки нации, произошедшему в последние годы. Не Брежнев из застойного персонажа анекдотов стал другим, “титаном мысли и отцом российской стабильности” – мы стали другие. “Укатали сивку крутые горки”.

Раньше советский народ дружно смеялся над своим “генсеком” и презирал его – за косноязычие, любовь к “цацкам”, дикое – особенно в глазах тогда еще многочисленных ветеранов – стремление представить себя чуть ли не в роли “главного творца Победы”, за упорное нежелание покидать Кремль иначе как “ногами вперед”…

Теперь не то. Мы не стали больше уважать Брежнева – мы стали меньше уважать себя…

И это печально. (2006)

Падение национального самоуважения я уже тогда подметил четко. Хотя сейчас, конечно – апофеоз.