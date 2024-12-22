 

Мнение: Влияние чтения на мозг, мини-мозги в сердце и антидепрессивные овощи

22.12.2024, 21:15, Разное
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1. Мозги людей, которые много читают, отличаются от мозгов людей, которые читают мало. Не факт, что это хорошо, однако разница на томограмме между читающими и нечитающими хорошо видна (ссылка):
 
Число людей, читающих ради удовольствия, сокращается. Отказ от этой привычки может повлиять на мозг и когнитивные способности. Новое исследование показало, что структура мозга заядлых читателей отличается от других. <…>

Анализ открытых данных, полученных от более чем 1000 участников, выявил различия в анатомии мозга у людей с различным уровнем читательских навыков. Было установлено, что структура двух языковых зон в левом полушарии мозга коррелирует с уровнем читательской грамотности.

Одной из таких областей была передняя часть височной доли. Левый височный полюс помогает связывать и категоризировать различные типы информации. Например, для понимания значения слова «нога» этот участок мозга связывает визуальные, сенсорные и моторные образы, отвечающие за то, как конечность выглядит, ощущается и движется. Другой важной областью была извилина Гешля, расположенная на верхней поверхности височной доли. Здесь находится первичная слуховая кора, отвечающая за обработку звуковой информации. Исследование показало, что у людей с лучшими навыками чтения передняя часть левой височной доли была значительно больше по сравнению с правой.

Логично, что наличие более крупной области мозга, отвечающей за значение, облегчает понимание слов и, следовательно, чтение.

2. Шведские учёные обнаружили «мини-мозг» в сердце. Новость воодушевляет: наше сердце является довольно простым органом, управлять которым может элементарная программа. Если в конструкции человека для столь тривиальной задачи предусмотрен целый мозг, следовательно, очень многое в наших организмах может быть малой ценой оптимизировано. У биотехнологий огромные перспективы (ссылка):
 
До сих пор считалось, что сердце контролируется исключительно автономной нервной системой, которая передает сигналы от мозга. Новая работа шведских ученых показывает, что это не так: у сердца есть собственная сложная нервная система, контролирующая сердцебиение. Открытие может иметь масштабные клинические последствия.

У сердца есть нейронная сеть, встроенная на поверхностные слои стенки. До сих пор она считалась простой структурой, которая передает сигналы от головного мозга. Теперь ученые пришли к выводу, что сердечная нейронная сеть немного сложнее и напоминает «мини-мозг» для управления жизненно важными функциями. <…>

Эксперименты показали, что «мини-мозг» играет ключевую роль в контроле сердцебиения, подобно тому, как мозг регулирует движение и дыхание. Ученые обнаружили несколько типов нейронов в сердце с различными функциями, один из которых отвечал за сердечный ритм.

3. Австралийские учёные пришли к выводу, что фрукты и овощи не только улучшают здоровье и продлевают жизнь, но и поднимают настроение (ссылка):

Исследование, проведённое Центром здорового старения мозга при Университете Нового Южного Уэльса (CHeBA), охватило 3 483 близнецов из Австралии, Дании, Швеции и США. Участники заполняли анкеты о потреблении фруктов и овощей и проходили оценку симптомов депрессии на протяжении 11 лет. Высокое потребление этих продуктов (около 160-200 граммов в сутки) коррелировало с более низким уровнем депрессии по сравнению с низким потреблением (40-30 граммов в сутки).

Это классика. «Люблю повеселиться, особенно пожрать».

Источник: Место для дискуссий


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