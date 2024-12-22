Мнение: НБС шагает по стране

Поразительно, как цветет и пахнет НБС в современной России! Вот очередной акт откровенного цинизма состоялся – в Вологде губернатор сначала возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий, а затем открыл памятник Сталину. И сказал: «Мы должны ценить прошлое во всём многообразии…». Некоторым просто неймется выступить по известному анекдоту – «Вот такое я говно». Всё норовят изгадить.