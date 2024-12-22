 

МОК разрешил атлетам из Абхазии выступать на соревнованиях под государственным флагом

22.12.2024, 19:33, Разное
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Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам из Абхазии принимать участие в соревнованиях под национальным флагом и заочно принял в свою структуру пока не созданный национальный комитет республики.

– Абхазия избавилась от колониального статуса и обрела государственный суверенитет. Поэтому, как и другие государства Африки, имеет право выступать на крупнейших спортивных соревнованиях, используя национальную символику. Абхазия не член ООН и относится к частично признанным государствам, но у неё будут права, как у Косово, – говорится в пресс-релизе МОК.

В комитете готовы по факсу выслать Абхазии приглашение на ближайшие Олимпийские игры, которые пройдут в 2026 году зимой в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Представители республики выступят во всех видах программы, кроме хоккея и кёрлинга. Страну готовы представить несколько десятков российских спортсменов.

Олимпийскому комитету России (ОКР) запрещено препятствовать переходу атлетов под флаг Абхазии, а также поручено на бесплатной основе предоставить спортсменам тренеров и базы для тренировок, ввиду того что «республика не может обеспечить надлежащие условия из-за климата и низкого уровня инфраструктуры».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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