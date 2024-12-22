Мнение «аналитика»: О разрыве с Россией… Европейцы начинают горько сожалеть?

Это даже хорошо, что закон бумеранга никто не отменял и отменить не в состоянии. Авось да и станет со временем дураков при власти и во власти поменьше. А то уж больно дороги они. В том смысле, что дорого обходятся простым налогоплательщикам.

И да. Хуже простого дурака только дурак с инициативой. Вот такие как раз и двигают во #власть. Потом отдуваться приходится всем.

Вот свежий и наглядный пример.

Европейские дураки однажды внезапно решили, что российский газ «токсичен». В политическом смысле. Мол, покупая его у русских, страны ЕС финансово поддерживают тоталитарный режим и лично кровавого диктатора. А это портит карму. И вообще, давно XXI век на дворе: давно пора получать энергию даром — из солнца и воздуха.

Это вылилось в напряжённую многолетнюю борьбу с российским «голубым топливом». Да, оно было экологически чище и финансово выгоднее альтернатив. Но… принципы, принципы — куда же без них?

В итоге победа Европы над «Газпромом» вышла полной и окончательной. «Северные потоки» взорвали. Через Украину транзит газа сократили до минимума, а вскоре он упадёт и вовсе до нуля. Через Турцию идёт капля в море, так как основные объёмы поставок получает сама же турецкая сторона. По оценкам Reuters, общий объём экспорта природного газа «Газпрома» в Европу в I полугодии составил около 15,5 млрд куб. м, хотя ещё в 2018–2019 годах российский газовый #экспорт в ЕС достигал 175-180 млрд кубов в год.

Европа перешла на «молекулы» свободы из #США, а также СПГ других поставщиков, не таких «тоталитарных». Да, в итоге газ для европейских потребителей подорожал раза в два за пять лет. Да, за это жестоко поплатились европейские химпром с автопромом. Но зато — больше никакого «газового шантажа»! Свобода стоит того, чтобы за неё заплатить дорого.

Хотя…

Катар, став ключевым поставщиком СПГ в европейские страны, показал характер. Не, нуачо: «медовый месяц закончился», деваться европейцам некуда, можно больше не сдерживать себя.

Катарский министр энергетики Саад аль-Кааби заявил Financial Times, что его страна откажется от поставок сжиженного природного газа в #ЕС, если объединение решит применить штрафы в отношении госкомпании QatarEnergy по Директиве о комплексной проверке корпоративной устойчивости. «Я не допущу, чтобы нас “наказывали”. Я прекращу поставки газа в Европу», — сказал аль-Кааби корреспонденту FT.

Но это, разумеется, никакой не «газовый шантаж». Это другое…

И расхлёбывать #этодругое придётся Европе ещё годы и годы вперёд.

Как говорится, за что боролись, на то и напоролись: бумеранг прилетел точно в лоб.

Ну и поделом?

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