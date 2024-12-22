Зрителей балета «Щелкунчик» в Большом театре проверит налоговая

Заместитель главы Федеральной налоговой службы Иосиф Гольдштейн в эфире телеканала «Россия-24» пообещал проверить всех граждан, которые приобрели билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре в канун Нового года дороже 100 тысяч рублей.

– Есть некоторые сомнения, что заплативший 100, 200 или 300 тысяч рублей за билет человек полностью рассчитался по всем налогам и сборам. Теперь же мы можем проверить таких граждан адресно, – высказался он.

Как подчеркнули в налоговой, Большой театр уже передал в ФНС данные о зрителях «Щелкунчика» – благодаря именным билетам учреждение культуры смогло оперативно выполнить запрос ведомства.

По данным признанного иностранным агентом Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», первые же проверенные налоговиками поклонники балета оказались злостными неплательщиками.

– Выбрали пару граждан и прогнали по системе. Сразу же обнаружили у них «левые» доходы, после новогодних праздников пригласим на беседу, – сообщил источник канала в столичном управлении ФНС.

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