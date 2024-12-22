Мнение: Поезд русофобов (Last Train Home)

Игру про чехословацкий корпус во время Гражданской войны в России недавно потребовали запретить. Суть претензий к игре была ясна из судебного иска — «Последний Поезд Домой» показывал события тех лет с точки зрения противников красноармейцев.

Мне это показалось нелепым. Гражданская война потому и называется гражданской, что граждане там участвовали в боях с обеих сторон. Сейчас неокоммунисты пытаются представить Гражданскую в виде патриотической обороны Красной Армии от иностранных интервентов, однако это исторически не вполне верно. «Интервенты» в боях участия практически не принимали — их главной задачей был контроль над стратегически важной территорией в условиях предательства Ленина, который ударил русских союзников в спину, заключив с Германией сепаратный мир. Когда Германия сдалась, интервенция тоже сошла на нет, так как дикая и слабая большевистская Россия была «интервентам» гораздо более выгодна, нежели мощная военно-экономическая машина, каковой была Россия до 1917 года. В 1917-1918 англичане приплясывали от радости в дипломатических гостиных, со смехом обсуждая, как русские — почти уже победившие — сами прострелили себе обе ноги, а потом подожгли собственный дом. Полагаю, именно воспоминание о том историческом триумфе заставляет современных британцев так упорно противостоять целям нашей Спецоперации. Они надеются, что внутри России созреет новый Ленин, который сожрёт нас изнутри, подобно тому как личинка Чужого прикончила офицера Кейна.

К сожалению, наши учебники истории до сих пор по инерции искажают «ленинский» период — примерно с 1870 по 1924. Из-за этого в обществе циркулирует масса мифов на тему плохой России и хороших оккупантов: например, миф о том, что в Белая армия была менее народной, чем Красная, или о том, что Белые пытались вернуть монархию. О наших негодных учебниках, впрочем, мне надо будет сделать отдельный пост…

Вернёмся к сегодняшней теме. В России официально установлена пара десятков мемориалов чехословацким легионерам (ссылка). Полагаю, это правильно, так как чехословаки храбро сражались на нашей стороне во время Первой мировой. Когда Германия напала на Россию в 1914, чехословаки массово пошли записываться добровольцами в русскую армию, где воевали наравне с нашими бойцам. К примеру, в июньском наступлении 1916 года Чехословацкая бригада прорвала две линии окопов в районе Зборова (Украина) и взяла 4500 пленных (ссылка).

Когда Ленин захватил Петроград в октябре 1917, руководство Чехословацкого корпуса заявило, что продолжит воевать против немцев, а во внутренние разборки русских вмешиваться не будет. Несколько месяцев чехословаки так и делали, но потом капитуляция Ленина перед Германией побудила их начать эвакуацию из России. В Пензе Сталин подписал с чехословаками соглашение: они спокойно едут на поездах до Владивостока, потом садятся на корабли и покидают нашу страну, чтобы продолжить сражаться с немцами уже в составе французской армии.

Вскоре, однако, большевики передумали. Они потребовали остановить поезда и разоружить чехословаков — вероятно, для передачи своим немецким друзьям в качестве военнопленных. Разоружение провалилось: Чехословацкий корпус отбил первое нападение красноармейцев и стал таким образом участником нашей Гражданской войны.

Я уже рекомендовал вам советский фильм «Перед судом истории», главным героем которого стал монархист Василий Шульгин, депутат дореволюционной Думы, принимавший отречение у Николая II. Снятый в 1964 году фильм шёл в прокате всего три дня — его почти сразу убрали из советских кинотеатров, так как зрители явно симпатизировали «осколку прошлого». Шульгин в своё время сказал, что белые начали «почти святыми», а закончили «почти бандитами». Полагаю, к белочехам это тоже относится: военные преступления во время Гражданской войны совершали не только красные, официально провозгласившие политику Красного террора, но и все остальные участники боевых действий. Такова особенность гражданских войн: они быстро скатываются во взаимную жестокость всех сторон.

В игре «Последний поезд домой» сценаристы нам преступлений чехов не показывают: напротив, чехи выглядят защитниками русского народа, который они если иногда и грабят, то аккуратно, по чуть-чуть, мирно унося с собой лежащие в сараях бесхозные припасы. Это грубая лакировка реальности, однако игра есть игра, и тут чехов можно понять.

Красные в «Последнем Поезде Домой» показаны карикатурно — эдакими жестокими вырожденцами, как на картинах Ивана Владимирова. С одной стороны, можно осудить. С другой стороны, вот как раз это вполне достоверно — именно на таких персонажей революция и опиралась. Более того, художник Иван Владимиров, которого неокоммунисты называют не иначе как русофобом, был для большевиков на 100% своим. Сразу после революции он работал в Петроградской милиции, рисовал портреты разыскиваемых преступников. Потом писал насквозь советские картины в духе «Ленин на митинге» или «Бегство буржуазии из Новороссийска». Выезжал на зарубежные выставки и… каждый раз возвращался обратно в СССР. Пережил репрессии без единого ареста и мирно скончался в своей постели, при нотариусе и враче, в 1947 году, в возрасте 77 лет.

Таким образом, когда я запускал игру, я полагал, что никакой значимой русофобии там не найду, а увижу всего лишь более-менее нейтральный сюжет — значительно более нейтральный, чем, например, сюжеты советских книг с фильмами о той эпохе. Решение российского суда, который в августе отказался запрещать игру (ссылка), только подкрепляло мой настрой.

После первого часа игры я задумался, какое определение дать политической тональности «Последнего Поезда».

Русофобия? Нет. По сценарию игры чехи как раз за русский народ и против большевиков.

Антисоветчина? Нет. Одним из лозунгов белых был лозунг «За Советы против большевиков». Монархистов в Белой армии было примерно 10%, остальные хотели демократии в той или иной форме. Главными антисоветчиками были тогда большевики, которые силой разгоняли советы рабочих и крестьян, так как рабочие и крестьяне голосовали против них.

Не были сценаристы «Поезда» и против «трудового народа». Среди чешских солдат, которыми управляет игрок, есть даже коммунисты по убеждениям. Кроме того, рабочие в Гражданскую войну были преимущественно на стороне белых: смотрите Ижевское восстание, например.

Антагонистами в «Последнем поезде домой» выступают конкретно большевики. Поэтому игру можно назвать «антиленинской» или «антибольшевистской», но это, мне кажется, не предосудительно — особенно если учесть, что именно Ленин начал Гражданскую войну. Желающим поспорить с этим историческим фактом напомню фрагмент из доклада Владимира Ильича на Третьем всероссийском съезде советов, это 1918 год (ссылка):

Вот почему, товарищи, на все упреки и обвинения нас в терроре, диктатуре, гражданской войне, хотя мы далеко еще не дошли до настоящего террора, потому что мы сильнее их, — у нас есть Советы, нам достаточно будет национализации банков и конфискации имущества, чтобы привести их к повиновению, — на все обвинения в гражданской войне мы говорим: да, мы открыто провозгласили то, чего ни одно правительство провозгласить не могло. Первое правительство в мире, которое может о гражданской войне говорить открыто, — есть правительство рабочих, крестьянских и солдатских масс. Да, мы начали и ведем войну против эксплуататоров.

Примерно с такими настроениями я продолжал играть за чехов несколько часов. Стержень механики игры — управление бронепоездом, едущим по бескрайним русским просторам на восток. Мне истории с кочующей базой очень нравятся, причём как в книгах («Путешествия Тафа»), так и в видеоиграх («Вулканоиды»). По ходу игры вагоны можно укреплять и утеплять, паровоз можно бронировать и так далее. К примеру, один отряд чехов идёт ловить рыбу к ближайшему озеру, а оставшиеся в поезде тем временем приколачивают дополнительные полки и конопатят стены, чтобы не дуло из щелей.

Также в игре были стандартные тактические бои в духе Фоллаут Тактикс (2001) или Коммандос (1998), только более примитивные и со столь глупым ИИ, что даже немного неловко было у него выигрывать. На всё это накладывался стандартный, умеренно-пафосный сюжет в духе визуальных новелл.

Ролевая система с прокачкой персонажей мне понравилась, хоть разобраться в ней до конца я и не успел. Меня даже огорчило, что сценарий чешского поезда слишком единичен, чтобы мы могли надеяться на продолжение. В противном случае я бы захотел изучить предлагаемую ролевую систему глубже, чтобы применить знания в гипотетическом «Предпоследнем Поезде Домой», продолжении первой части.

Если бы я был игровым критиком из условной Индонезии, то есть если бы я мог отбросить в сторону исторический контекст, пожалуй, я выставил бы «Поезду» 6 баллов из 10 — в целом неплохо, но на игру года даже близко не тянет.

В общем, всё было нормально первые несколько часов игры, а потом я убедился, что «запрещатели» случайно попали в точку — в «Последнем Поезде» домой действительно ехали русофобы. Историческая память взяла своё: чешские разработчики, потомки верных союзников Гитлера, долго терпели со вздутыми от напряжения жилами, но потом всё же не удержались и зиганули.

В миссии «Всех не пересчитать» отряд наших персонажей захватывает полупустой лагерь Красной Армии. Разобравшись с неприятелем, чехи изучают секретные документы красноармейцев и, картинно повернувшись в сторону камеру, говорят актуалочку про наш 2022 год: «Спецоперация — это геноцид».

Для Гааги — вот скриншот, вот фрагмент стрима некого игрока, с отметки 1:27:55. И я даже проверил — нет, это не самодеятельность переводчика, в англоязычной версии то же самое (скриншот). Чешские разработчики вполне сознательно интегрировали свою геббельсовщину в игру.

Услышав, что мы с вами, оказывается, проводим геноцид, я «Последний Поезд Домой» закрыл — желание доигрывать пропало. Ну а вместо завершения поста замечу следующее.

1. Население Чехии в 15 раз меньше, чем население России.

2. Гражданская война 100 лет назад всё же шла у нас, а не у них.

3. С технической точки зрения «Поезд» не представляет собой чего-то особенного: это относительно недорогой, почти инди проект.

Проще говоря, игру про бронепоезд с чехами должны были сделать русские разработчики. И если бы наши разработчики закрыли тему качественно, про русофобский середнячок зигующих чехов никто бы сейчас даже не узнал.