 

В Техасе у овец, которые ели ГМО-корм, выросли крылья

22.12.2024, 15:33, Разное
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Техасские фермеры заявили, что стада овец, которые питались генномодифицированной брюквой, неожиданно обзавелись крыльями и отправились в массовый перелёт на юг.

Предположительно причиной послужила ГМО-брюква с генами птерозавра, которая недавно получила одобрение Ассоциации генетиков США благодаря своей высокой урожайности и устойчивости к вредителям.

Судя по видео из соцсетей, перед тем как обзавестись крыльями, овцы начали издавать хищные звуки и строить гнезда. Отдельные особи даже пытались прыгать с крыш сараев, пытаясь взлететь.

Фермеры, чьи хозяйства пострадали от массового исхода овец, уже подают иски о компенсации убытков, но всё же рассчитывают, что их стада благополучно доберутся до места назначения и вернутся домой весной.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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