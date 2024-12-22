В Техасе у овец, которые ели ГМО-корм, выросли крылья

Техасские фермеры заявили, что стада овец, которые питались генномодифицированной брюквой, неожиданно обзавелись крыльями и отправились в массовый перелёт на юг.

Предположительно причиной послужила ГМО-брюква с генами птерозавра, которая недавно получила одобрение Ассоциации генетиков США благодаря своей высокой урожайности и устойчивости к вредителям.

Судя по видео из соцсетей, перед тем как обзавестись крыльями, овцы начали издавать хищные звуки и строить гнезда. Отдельные особи даже пытались прыгать с крыш сараев, пытаясь взлететь.

Фермеры, чьи хозяйства пострадали от массового исхода овец, уже подают иски о компенсации убытков, но всё же рассчитывают, что их стада благополучно доберутся до места назначения и вернутся домой весной.

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