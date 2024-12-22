Кольцевой мотор от Donut Lab может полностью изменить архитектуру электротранспорта

На грядущей выставке CES-2025 компания Donut Lab обещает раскрыть детали своей новинки — платформы для создания любых видов электространспорта с нестандартными кольцевыми двигателями. Пока что информация о технологии засекречена. Известно лишь, что сам двигатель давно обкатан – это разработка финского стартапа Verge, чьей дочерней структурой и является Donut Lab.

Как поясняет генеральный директор Donut Lab Марко Лехтимяки, после успешного создания электробайка с кольцевым мотором они поняли, что потенциал этой силовой установки много больше. Плюс финские инженеры изрядно намучались, пытаясь совместить узлы от разных производителей, поэтому решили создать собственную полноценную платформу для электротранспорта. Такую, которая с минимальными доработками может использоваться где угодно – в автомобилях, катерах, летательных аппаратах, военной технике, в роботах и т.д.

Платформа состоит из мотора, батарей, аппаратного обеспечения и программного кода для управления всеми системами. Созданный с ее использованием вездеход Oruga Unitrack передвигается на одной широкой гусенице со скоростью до 120 км/ч и имеет запас хода до 200 км. Характеристики другого проекта, тяжелого беспилотника Rotorhawk, неизвестны. Но разработчики утверждают, что он будет лучшим в своем классе.

Источник — Donut Lab