Мнение «аналитика»: О невероятном и немыслимом… Зачем Путин ТАК легко сливает?

Атака БПЛА на Казань. Шесть из восьми прилётов — по жилым домам. Один получился двойным: два украинских «Лютых» не просто прилетели в одно и то же здание с интервалом в 50 минут, но и поразили одно и то же помещение в нём. Скорее всего, с целью вызвать обрушение перекрытий и многие, многие жертвы.

Но…

глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что из восьми беспилотников, атаковавших Казань, три были нацелены на объекты ОПК. Его слова приводит ТАСС.

М-да. Это уже не случайность, а система.

#Украина, получив добро от Вашингтона, стала обстреливать «старые» территории России ATACMS’ами. А Россия в лице Минобороны, а затем и Владимира Путина внезапно стала подтверждать, что дальнобойное, оказывается, было нацелено на военные объекты. И что пострадали от них люди исключительно военные.

Да ну?

Вот у киевских властей всё просто. Куда бы ни пришёлся российский прилёт, непременно это будет пряме влучення в житловий будинок, даже если всех повреждений там — выбитые взрывной волной стёкла. А если в жилое здание влетит ракета украинского «пывыоу», как это чаще всего и бывает по жизни, обязательно окажутся пострадавшие из числа детей.

Россия же с подачи Владимира Путина зачем-то играет в «благородство». Мол, ну хотя бы «мы не врём».

Угу. Вот только у западного обывателя, западного политика и западного лидера в памяти остаются два тезиса:

— #Россия лупит куда попало и в основном попадает по мирным украинцам;

— #Украина в ответ бьёт точно по военным целям и не её вина, что из-за криворукой ПВО страдают мирные россияне.

И вот простой вопрос. Зачем #Кремль, а теперь уже и регионы старательно и упорно работают над поддержанием этого мнения на Западе?

Зачем российская #власть так откровенно сливает?

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